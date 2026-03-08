Suspès l'Agramunt-Sallent per una baralla multitudinària
Una enganxada entre dos jugadors desemboca en un enfrontament on hi participen aficionats del conjunt de l'Urgell
El partit entre el Sallent i l’Agramunt, corresponent a la jornada 21 del grup cinquè de Segona Catalana, va ser suspès quan faltaven pocs instants pel final després d’una baralla multitudinària. Els fets van involucrar membres dels dos conjunts i també del públic local.
Segons han explicat fonts del club i de la Federació, durant el temps de descompte de l'enfrontament, dos jugadors van tenir una forta enganxada. Això va desembocar en una baralla entre els jugadors dels dos conjunts, i també s'hi van veure involucrats diverses persones del públic, que eren aficionades de l'equip de l'Urgell. La col·legiada de l'enfrontament, Patrícia Portillo, va suspendre temporalment l'enfrontament i, davant la impossibilitat de calmar les aigües, va decidir que els minuts finals no es disputarien en aquell moment i suspendre definitivament el partit.
Ara, caldrà veure què passa amb els pocs minuts restants del partit. En el moment de la suspensió, els sallentins anaven guanyant al marcador (0-1), gràcies a una diana d'Alex Arenas al minut 71. En les properes setmanes, el Comitè de Competició haurà de decidir si es disputen els minuts finals o bé es dona el partit per acabat. També haurà de decidir quines són les sancions pertinents.
Aquest fet se suma al que ja va viure el conjunt sallentí fa dues setmanes, quan es va haver de suspendre el partit davant el Linyola perquè jugadors, cos tècnic i aficionats del conjunt del Pla d'Urgell van intentar agredir als jugadors bagencs. Aquest cas encara no està resolt i, d'aquesta manera, ara el Sallent té tres partits pendents: contra el Linyola, contra l'Agramunt i també contra l'Alcarràs, malgrat que aquest darrer va ser suspès, ara ja fa un mes, per motius meteorològics.
