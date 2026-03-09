Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala

Adrià Lou i Martí Escriu es proclamen campions d’Espanya sub-14

Els dos jugadors de la base del Covisa van participar a la final en què el combinat català va vèncer la Regió de Múrcia per 4-2

Adrià Lou i Martí Escriu amb el trofeu de campions

Adrià Lou i Martí Escriu amb el trofeu de campions / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Els joves jugadors del Covisa Manresa Adrià Lou i Martí Escriu es van proclamar el cap de setmana campions d’Espanya per autonomies amb la selecció catalana en categoria sub-14. El combinat català es va enfrontar a la Regió de Múrcia en una final trepidant en què els dos jugadors que militen a l’entitat manresana van contribuir en la victòria per 4-2 que es va disputar al Puerto de Santa María.

El conjunt que dirigia Cristian Solís va revalidar el títol que el combinat nacional ja havia aconseguit la temporada passada. La final va tenir un enorme component tàctic on l’estratègia va ser fonamental per certificar el títol de campions d’Espanya.

El partit va tenir una primera meitat molt golejadora, en què els catalans van obrir la llauna al minut quatre i ja al dotze el resultat era de 2-0. Just abans del descans, els murcians van retallar distàncies, però en la jugada posterior els catalans van posar el 3-1 amb què es va marxar a vestidors. Al minut 27 els catalans van sentenciar el duel amb el 4-1, que els joves jugadors de la Regió de Múrcia van maquillar amb el 4-2 quan quedaven dos minuts abans del xiulet final.

