Atletisme
El CA Igualada suma dos campionats catalans de pista coberta en categoria sub-20
Jana Planell i Lucía Molina es van penjar la medalla d'or en les disciplines de salt de perxa i llarga, respectivament
L'Avinent Manresa salda la prova amb quatre metalls, una plata i tres bronzes a la pista Carme Valero de Sabadell
Regió7
La delegació de la Catalunya central va tornar de la pista Carme Valero de Sabadell amb set metalls en els Campionats de Catalunya de pista coberta en categoria sub-20. El CA Igualada en va sumar tres, dos ors i una plata, mentre que l'Avinent Manresa va saldar la seva participació en la prova amb quatre medalles, una de plata i tres de bronze. Lucía Molina i Jana Planell del CAI, i Roger Gómez del CAM van registrar una marca que els permet anar a l'estatal sub-20.
Precisament van ser Molina i Planell les dues atletes que es van proclamar campiones de Catalunya sub-20 en les respectives categories. Molina ho va fer en salt de llarga, en què va registrar un millor intent de 5,75 metres. Planell també ho va fer en una disciplina de salts, en el seu cas amb perxa, en què va superar el llistó als 3,50 metres. Una alçada que no només suposava un or, sinó que era una nova millor marca personal.
El darrer medallista del CAI Petromiralles va ser Jordi Pastor, que va ser subcampió català en el llançament de pes amb una marca de 12,38 metres. L'altra plata de la delegació de la Catalunya central va ser per la saltadora de l'Avinent Jenay Rodríguez, que va registrar un millor intent d'11,54 metres a la final del triple salt.
Els tres bronzes del Club Atlètic Manresa van ser pel migfondista Roger Gómez, que va córrer la final dels 1.500 amb un temps de 3'58''60, que li suposava també una millor marca personal i la mínima per l'estatal. També va fer millor temps la saltadora de tanques Mercè Junyent, que va ser tercera a la final dels 60 metres amb un temps de 8''79. El darrer metall va ser per Ona Dalmau, que va ser tercera a la mateixa final del salt de perxa que va dominar Planell amb un registre de 3,11 metres.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona