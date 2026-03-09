Cinc medalles per al Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès a la Supercopa d’Espanya d’Alacant
L’equip suma un or, dues plates i dos bronzes en la competició infantil i cadet, amb diversos judokes també en posicions de finalista.
Ruben Costa
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha completat aquest cap de setmana a la Supercopa d’Espanya Infantil i Cadet disputada a Alacant.
En categoria cadet, Berta Domínguez, del club Esport7, es va proclamar campiona en la categoria de -63 kg, aconseguint la medalla d’or. També en aquesta categoria, Dumi Croitor (Esport7) va obtenir el bronze en -73 kg. El mateix pes va comptar amb la participació d’Ot Fargas, que va finalitzar cinquè, mentre que Inés Guerrero, del Club Judo Moià, va acabar en setena posició en -57 kg. En la categoria cadet també van competir Carlos Llamas, Maica Berruezo, Martina Abad i Núria Corcuera.
Pel que fa a la categoria infantil, Guillem Domingo (Club Judo Moià) en -55 kg i Bruna Rafat (Esport7) en -44 kg van aconseguir la medalla de plata. El bronze va ser per a Noa Lozano (Esport7) en la categoria de +63 kg. A més, Gerard Casasayas (-42 kg), Lotta Gállego (-40 kg) i Júlia Herrero (-57 kg), tots tres d’Esport7, es van quedar a les portes del podi amb una cinquena posició.
La participació del CTJBM es va completar amb Èric Fernàndez, Martí Vinyals, Joan Montes, Oriol Corcuera, Oriol López, Damià Bujor, Nina Rafat, Suri Gundin, Helena Busquets i Laia Coma.
Amb els resultats obtinguts en aquesta última prova del circuit estatal, el Centre de Tecnificació ja té quatre judokes classificats directament per a la fase final del Campionat d’Espanya a través del rànquing de Copes d’Espanya. Es tracta de les cadets Inés Guerrero (-57 kg) i Berta Domínguez (-63 kg), i dels infantils Bruna Rafat (-44 kg) i Gerard Casasayas (-42 kg).
