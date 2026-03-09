El CPA Manresa aconsegueix el subcampionat a l’Open Catalunya de Xous Formació
La coreografia Clockmaker, presentada a la competició disputada a Vic, dona al conjunt manresà la classificació per al Campionat de Catalunya de Xous
Ruben Costa
El grup de xou petit del CPA Manresa ha obtingut la segona posició a l’Open Catalunya de Xous Formació, celebrat el 22 de febrer a Vic. El conjunt ha destacat amb la coreografia Clockmaker, un resultat que confirma l’evolució de l’equip en la seva tercera temporada dins la categoria formativa.
La proposta presentada pel club s’ha treballat al llarg de tota la temporada i combina dificultat tècnica amb una forta càrrega interpretativa. El programa s’inspira en la figura d’un rellotger i en la batalla constant contra el pas del temps. L’equip està integrat per les patinadores Aina Bonet, Mar Solà, Jana Solà, Lucia Azpeleta, Berta Vilalta, Itzel Gómez, Ona Palà, Valeria Guerrero i Rosa Llovet, sota la direcció dels entrenadors i coreògrafs Aina Vilardell i Yeray Chaves.
El seu resultat té encara més mèrit sabent que han tingut moltes dificultats amb què s'entrena el conjunt. La instal·lació amb la qual habitualment es prepara els seus programes, La Font dels Capellans, és un lloc que no es troba en les millors condicions i, amb les pluges de les darreres setmanes, s'han vist obligats a cancel·lar diverses sessions d'entrenament. Amb aquesta segona posició, el CPA Manresa assegura la seva presència al Campionat de Catalunya de Xous, que es disputarà els dies 4 i 5 de juliol a Reus, on el grup intentarà tornar a defensar la seva coreografia al màxim nivell.
