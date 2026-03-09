Jeff Lamp: Un campió de l'NBA que es va retirar a Manresa
El nostre protagonista d’avui podria ser objecte d’una pregunta de Trivial per als aficionats del Bàsquet Manresa que ens llegeixen. Qui és l’únic jugador de la història del club que va aterrar al Congost després d’haver estat campió de l’NBA? No és el més famós, com ara George Gervin, ni tampoc el que hi ha estat més temps i hi ha impactat més, però va triar la capital del Bages per posar fi a la seva carrera esportiva en una temporada tan destacada en la història del club com la 1992-93, la primera al Nou Congost i la que va començar amb la mort del capità, Pep Pujolràs. Avui fa 67 anys i és el tirador Jeff Lamp.
Però abans d’aquest final, el trajecte va ser llarg i amb pujades i baixades. Perquè en la seva etapa universitària era un dels jugadors amb més projecció dels Estats Units, un fet que no és qualsevol cosa. Va compartir equip en l’aleshores prestigiós torneig de Mannheim del 1977 amb qui seria el seu futur company Magic Johnson, en un campionat en què els Estats Units van vèncer una Espanya amb Epi, Romay o Iturriaga per 122-95.
A Virginia va batre tots els rècords d’anotació i va formar una gran parella, amb presència a la final four universitària inclosa, amb qui seria una de les torres bessones de Houston Rockets i també jugaria a Màlaga, Ralph Sampson. A l’hora del draft del 1981, però, va caure al número 15, en un any en què el van avançar grans noms com Mark Aguirre (1), Isiah Thomas (2) o Tom Chambers (8).
Va ser escollit per Portland Trail Blazers i va iniciar uns anys complicats, en què li va costar trobar el seu lloc a la lliga. Després de tres temporades, ho va provar amb els Milwaukee Bucks i amb els San Antonio Spurs, però sempre es va trobar algun impediment o massa competència.
Però un canell com el seu era molt desitjat a Europa, sobretot a Itàlia, on es pagava bé. Per això va fitxar pel Rimini i en quatre anys va acabar-hi amb mitjanes de 27 punts per partit. Hi era el rei. De tota manera, tenia l’obsessió de l’NBA i hi va tornar. Ho va fer als Lakers, on va tenir una presència testimonial durant una temporada i escaig, però on va aconseguir el desitjat anell al costat de l’amic Magic, Kareem Abdul Jabbar i Pat Riley a la banqueta.
Un cop aconseguit l’objectiu, va tornar a Europa, a Venècia, ja amb més de trenta anys, fins que el va fitxar el Granada. Allà va passar-hi un any on va batre un registre difícil d’assolir: en un partit va anotar 29 tirs lliures de 30 intentats. Tot i ser el màxim anotador de l’ACB, no va poder evitar el descens andalús.
Semblava que es retiraria, però va aparèixer el TDK, amb Àngel Palmi als despatxos i Pedro Martínez a la banqueta. Va compartir estrangeria amb George Singleton i Granger Hall. Va acabar el curs amb 19,9 punts per partit, dotzè de la competició, i l’equip es va classificar per a uns play-off en què l’Estudiantes el va fer fora. Per cert, tornant al Trivial, Lamp és l’únic que va arribar sent campió, però no l’únic guanyador de l’NBA. L’altre és Serge Ibaka, campió amb els Raptors després d’haver estat un any a Manresa.
Aquí les imatges d'un Argal Osca-TDK Manresa del 1992 en què va jugar els 40 minuts, va anotar 19 punts i va capturar 10 rebots. El TDK va perdre-hi per 75-67.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant