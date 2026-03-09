Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Josep García, de Súria, enceta amb doble victòria el Campionat d'Espanya d'Enduro 2026

El pilot bagenc de KTM va debutar al Nacional amb un cap de setmana perfecte a Valverde del Camino, a Huelva, coneguda com "la catedral" de la disciplina

Josep García superant una de les zones més tècniques de la prova

Josep García superant una de les zones més tècniques de la prova / Roger Rovira Media

Regió7

Manresa

El pilot d'enduro Josep García va arrencar de manera immillorable la seva participació en el Campionat d'Espanya d'Enduro que es va disputar el cap de setmana a Valverde del Camino, a Huelva. El pilot surienc de KTM, vigent campió del món de l'Enduro GP i E1, va dominar amb molta autoritat, des del Supertest nocturn disputat divendres al vespre fins a les dues curses que van tenir lloc dissabte i diumenge, en què ningú li va fer ombra.

El campionat tornava després de set anys a la població de la província de Huelva, coneguda com "la catedral de l'enduro", que apostava per un recorregut exigent i ple de trampes. García, però, va ser increïblement superior a la resta de rivals. En paraules del pilot surienc: "Hem tancat un cap de setmana rodó, amb victòria al Supertest i a les jornades de dissabte i diumenge, totes dues molt tècniques i on era fàcil cometre errades".

El resultat a les jornades de les especials que es disputaven dissabte i diumenge va ser igualment aclaparador. Ni tan sols "cometent diverses errades i sortint-me en algunes zones" cap pilot va ser capaç de superar García, que va completar la primera jornada de competició amb un temps de 49:26.060, gairebé un minut i mig més ràpid que el segon classificat, el belga Antoine Magain.

La pluja que va caure la matinada de diumenge va complicar la darrera jornada de competició

La pluja que va caure la matinada de diumenge va complicar la darrera jornada de competició / Roger Rovira Media

La segona jornada tampoc va ser més senzilla, sobretot tenint en compte la pluja que s'havia precipitat durant la nit i que "ha complicat moltíssim la primera volta". Així i tot, "he tingut un molt bon ritme des de l'inici, sòlid i sense errades greus. Estic molt content" relatava García ja a l'arribada. En aquesta tercera jornada de competició, el pilot de Súria va tornar a ser inabastable i va obrir un forat de gairebé 3 minuts amb Magain, altra vegada segon.

La propera aturada del Campionat d'Espanya d'Enduro tindrà lloc del 20 al 22 de març a la localitat de Valdecaballeros, a la província extremenya de Badajoz. Una nova prova on García provarà de recuperar una corona que se li va escapar l'any passat a causa de la fractura de clavícula que va patir a l'inici de la temporada, i que no cedia des de l'any 2018.

