Bàsquet | Lliga Femenina 2
El Manresa CBF venç a Gijón i salva de manera matemàtica la categoria (64-70)
El conjunt que dirigeix Marc Rovirosa va saber refer-se d'un mal inici i va segellar la permanència davant d'un equip molt anàrquic i talentós
El Manresa CBF va guanyar dissabte a Gijón un partit especialment important, tenint en compte que d’aquesta manera certifiquen el gran objectiu de la temporada: la permanència a Lliga Femenina 2. Les manresanes van saber imposar-se, en equip, a un conjunt molt anàrquic i amb jugadores de gran nivell que no es va decidir fins als darrers dos minuts de partit, amb l’equip de Marc Rovirosa sent molt efectiu des de la línia dels 4,60 i defensant amb molta determinació.
El conjunt manresà va encetar el partit amb un punt de nervis, sobretot quan Rovirosa va rotar l’equip inicial. Tant que les jugadores del Manresa CBF van ser incapaces d’anotar una sola cistella en més de cinc minuts, i el 8-12 que reflectia quan faltaven 5:18 minuts es va convertir en un dolorós 21-12.
No era, ni de bon tros, l’inici que volia Rovirosa i el seu equip. Però era important no abaixar els braços i continuar treballant com els interessava per aprofitar un moment de desconnexió de les locals i entrar tan aviat com fos possible al partit. No va ser fàcil, sobretot fent front a un equip amb dues estrelles com la canadenca Merissah Russell i l’hongaresa Anna Dénes, que han acabat amb 16 i 12 punts respectivament.
La remuntada semblava complicada, sobretot tenint en compte que només restaven 10 minuts i perdien per 54-44. Però en els darrers minuts de partit va aparèixer la millor versió de Mariona Teixidó (11 punts), que ben escoltada pels punts de Clàudia Gener i Mar Martí -6 cadascuna- van aconseguir capgirar el resultat quan restaven dos minuts, anotant 8 punts des del tir lliure.
