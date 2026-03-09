🔴 Directe. Cada dilluns a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x16: anàlisi de la jornada i estrena d’‘Unpopular Opinion’
Moeve Fútbol Zone torna avui, 9 de març, amb un nou programa centrat en l’anàlisi de la jornada a LaLiga EA Sports, Liga F Moeve i Liga Hypermotion, a més de l’estrena d’una nova secció que promet generar debat entre els tertulians
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que posa sobre la taula les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, encarregat d’analitzar com queda la classificació, els resultats del cap de setmana i el calendari de les principals competicions.
Debat sobre la jornada i estrena d’“Unpopular Opinion”
El bloc central del programa és la tertúlia, amb la participació dels periodistes Irati Vidal i Jaume Naveira, que debaten sobre el que ha deixat la jornada 27 de LaLiga EA Sports.
A més, el programa estrena la secció “Unpopular Opinion”, un espai pensat perquè els tertulians llancin una opinió impopular sobre l’actualitat futbolística. Una dinàmica que busca aportar ritme al debat i que promet deixar titulars.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
L’actualitat dels clubs, des de dins
El programa també presenta l’espai “La firma Prensa Ibérica”, un bloc en què periodistes de diferents mitjans del grup analitzen, en primera persona, l’actualitat dels equips que segueixen en el seu dia a dia.
En aquesta ocasió participa Sebastià Adrover, de Diari de Mallorca, per explicar la situació actual del RCD Mallorca. També intervé Àlex Mérida, d’El Correo de Andalucía, que desgrana les tres claus del partit entre Sevilla i Rayo Vallecano, mentre que Carlos Miranda, de La Opinión A Coruña, analitza l’enfrontament entre Deportivo i Granada.
Entrevista a Diego Barri i mirada a LaLiga Genuine Moeve
El programa compta també amb una entrevista exclusiva a Diego Barri, jugador del CD Castellón, en què repassa el moment de l’equip i l’actualitat de Liga Hypermotion.
Com és habitual, l’espai “Futbol per a tothom” posa el focus en LaLiga Genuine Moeve. En aquesta ocasió, Blanca Sánchez explica com s’ha desenvolupat la nova fase del torneig celebrada durant el cap de setmana a Gijón.
El programa es tanca amb la secció de xarxes socials, en què Joaco Soneira repassa el més viral de la jornada: imatges destacades del cap de setmana, el vídeo a peu de carrer i les respostes més destacades dels aficionats a la pregunta llançada des del compte de SPORT a la xarxa social X.
Un programa que combina anàlisi, debat i actualitat per repassar tot el que ha deixat el cap de setmana futbolístic.
