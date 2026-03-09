Xavi Hernández: "Laporta em va fitxar però em va acabar fallant per complet"
L'extècnic del Barça creu que el club necessita un canvi de dalt a baix
EFE
L'exjugador i exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha assegurat, en una entrevista a 'La Vanguardia', estar decebut amb l'expresident Joan Laporta, per la qual cosa confia que diumenge que ve no renovi el seu mandat i guanyi les eleccions Víctor Font, ja que el club necessita "un canvi de dalt a baix".
Amb Laporta tenia una relació molt bona. De fet, jo fitxo pel Barça gràcies a ell, però em va acabar fallant per complet. Prescindeix de mi com a entrenador sense dir-me la veritat, condicionat per una persona que crec que està per damunt del president, que és Alejandro Echevarría (el seu excunyat)", ha afirmat. Xavi denuncia que Laporta i Echeverría, que segons ell és "pràcticament qui dirigeix el club", li van fer una campanya mediàtica en contra "amb l'excusa de la preparació física" i del fet que havia demanat donar de baixa deu jugadors de la plantilla, cosa que ha assegurat que és mentida.
"I el que és pitjor i més decebedor, Alejandro es va dedicar a parlar amb futbolistes, com Sergi Roberto, Araujo, Pedri o Raphinha, i els va dir que jo els volia vendre", ha revelat.
"Marxava Busquets, vaig demanar que fitxessin Zubimendi i em van dir que no per un tema econòmic. Després Jordi Cruyff (adjunt a la secretaria tècnica), se'n va anar pel menyspreu que li tenien, és a dir, al fill de Cruyff. Ells, que porten la bandera del cruyffisme... Jo li vaig dir: 'però què dius, acabem de guanyar la Lliga'. Al cap d'un mes i mig, prescindeixen de Mateu (Alemany, el director esportiu). En aquell moment havia d'haver-me'n anat jo també", ha reflexionat.
Xavi ha decidit explicar la seva "veritat", perquè vol que el soci entengui "el que està passant dins del Barça" i que "el club necessita un canvi de dalt a baix, d'estructura, professionalitat...".
"No podem dependre de gent que no és noble. Ells et fan creure que el Barça és un 'o estàs amb mi o estàs contra mi'. Aquest és el seu modus operandi i és una pena per al barcelonisme. Jo no vaig contra Laporta, vaig a favor del Barça. Necessitem gent sana", ha sentenciat.
