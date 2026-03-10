Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol | Lliga de Campions

El Barça torna viu de Newcastle gràcies a un penal al darrer sospir (1-1)

El conjunt que dirigeix Hansi Flick va ser superat en gairebé tot moment pels britànics, i només un penal amb el temps extra complert, els va permetre empatar

Lamine Yamal ha forçat l'empat amb un gol de penal al darrer sospir

Lamine Yamal ha forçat l'empat amb un gol de penal al darrer sospir / Adam Vaughan/EFE

Marc Llohis

Manresa

El Futbol Club Barcelona haurà de quallar un molt millor partit de tornada si el que vol és ser als quarts de final de la Lliga de Campions. El conjunt que dirigeix Hansi Flick va empatar 1-1 amb un Newcastle United que ha estat superior als blaugrana en gairebé tots els aspectes del joc. També es va disputar ahir al vespre l’anada de l’eliminatòria entre l’Atlètic de Madrid del manresà Marc Pubill, que va derrotar per 5 gols a 2 el Tottenham.

El duel ha començat nerviós. El Barça no aconseguia dominar el ritme del joc amb continuïtat, mentre que el conjunt que dirigeix Eddie Howe semblava molt còmode en un matx d’anades i tornades en què explotaven la velocitat d’Anthony Elanga i Harvey Barnes. Una dinàmica que els homes de Hansi Flick han aconseguit trencar a partir del primer quart d’hora, dominant el joc al centre del camp i mostrant-se molt incisiu en jugades ràpides després de recuperar en zones de creació.

Així i tot, els britànics tenien molt clar el seu pla de partit, i encara que arribessin en comptades ocasions, quan ensumaven la porteria d’un Joan García molt segur ho feien amb molt de perill. Al voltant del minut 30, els blaugrana van tornar a perdre el control del duel, i de nou Elanga prenia amb molt de protagonisme buscant l’espai lliure que quedava a l’esquena de Joao Cancelo, tot i que el duel arribava al descans amb empat a 0.

Els primers vint minuts de la segona meitat han continuat sense variar la dinàmica que s’arrossegava al final de la primera part. Una dinàmica que exigia en excés el berguedà Marc Bernal, que havia d’aguantar la medul·lar d’un equip cada vegada més cansat. Ha estat precisament en un sobreesforç en atac al minut 73 que el migcampista ha dit prou, i ha estat substituït amb rampes a les cames.

Els minuts passaven i mentre el Barça semblava anar de capa caiguda, els locals creixien impulsats pels ànims del Saint James Park. I en una jugada desafortunada en què Araújo no era a lloc ja que acabava de fer un enorme esforç ofensiu, i en què Raphinha va demostrar per quina raó és davanter i no defensa, Harvey Barnes va rematar gairebé a plaer i Joan García no va poder salvar el seu equip.

Quan ja tot semblava sentenciat, i el camí als quarts semblava tancar-se a poc a poc, una jugada aïllada de combinació ha portat a Dani Olmo dins de l'àrea. El desgast era per a tots els equips, i Malick Thiaw s'ha precipitat anant a terra, i provocant un penal salvador. Una pena màxima que ha assumit Lamine Yamal, que enganyant Aaron Ramsdale dona oxigen als blaugrana de cara a la tornada.

