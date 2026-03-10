Powerlifting
Montse Alcoba, de Castellbell i el Vilar, torna de l'europeu de 'powerlifting' amb dues plates
La veterana esportista bagenca va ser la segona classificada en la categoria de fins a 86 quilograms Legend en millor aixecament i pes total
Regió7
L'esportista de Castellbell i el Vilar Montse Alcoba ha tornat del Campionat Europeu de Powerlifting que es va disputar a Tbilissi amb dues medalles de plata penjades del coll. La veterana esportista bagenca va assolir la medalla d'argent tant en la disciplina de millor aixecament com de pes total de la categoria Legends.
L'esportista que competeix amb el Club de Pesas Terrassa va fer un millor intent de 112 quilograms. Una marca que li va servir per ser segona, a 15 quilos de la rusa Vera Muratova. En la prova de pes total, que suma els tres intents dels competidors, Alcoba va aconseguir el mateix registre, ja que no va completar el primer intent de 108 quilograms, i tampoc el tercer, on carregava 115 quilograms. De nou, Muratova es va endur l'or.
En els mateixos campionats, l'extremenya Loida Zabala es va proclamar subcampiona d'Europa en la categoria de pes de 73 quilos. Zabala va completar un millor aixecament de 105 quilograms, que a més de l'argent suposava un nou rècord d'Espanya a la seva categoria.
