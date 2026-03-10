Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Powerlifting

Montse Alcoba, de Castellbell i el Vilar, torna de l'europeu de 'powerlifting' amb dues plates

La veterana esportista bagenca va ser la segona classificada en la categoria de fins a 86 quilograms Legend en millor aixecament i pes total

Montse Alcoba durant la competició a la capital de Geòrgia

Montse Alcoba durant la competició a la capital de Geòrgia / FCEDF

Regió7

Manresa

L'esportista de Castellbell i el Vilar Montse Alcoba ha tornat del Campionat Europeu de Powerlifting que es va disputar a Tbilissi amb dues medalles de plata penjades del coll. La veterana esportista bagenca va assolir la medalla d'argent tant en la disciplina de millor aixecament com de pes total de la categoria Legends.

L'esportista que competeix amb el Club de Pesas Terrassa va fer un millor intent de 112 quilograms. Una marca que li va servir per ser segona, a 15 quilos de la rusa Vera Muratova. En la prova de pes total, que suma els tres intents dels competidors, Alcoba va aconseguir el mateix registre, ja que no va completar el primer intent de 108 quilograms, i tampoc el tercer, on carregava 115 quilograms. De nou, Muratova es va endur l'or.

Notícies relacionades

En els mateixos campionats, l'extremenya Loida Zabala es va proclamar subcampiona d'Europa en la categoria de pes de 73 quilos. Zabala va completar un millor aixecament de 105 quilograms, que a més de l'argent suposava un nou rècord d'Espanya a la seva categoria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  2. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  3. La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
  4. Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
  5. La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
  6. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
  7. Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
  8. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt

Així ha estat el ple a Santpedor: un posicionament clar contra l'extrema dreta i cartells en contra de Soteras

Així ha estat el ple a Santpedor: un posicionament clar contra l'extrema dreta i cartells en contra de Soteras

Trànsit treballa per instal·lar un radar de tram a la C-16 a Cercs

Trànsit treballa per instal·lar un radar de tram a la C-16 a Cercs

Un ferit en un accident entre dos cotxes a Manresa

Un ferit en un accident entre dos cotxes a Manresa

Tensió i cartells contra Jordi Soteras al ple de Santpedor d'aquest mes de març

Una dona de 80 anys, ferida en ser atropellada per un autobús urbà a Manresa

Una dona de 80 anys, ferida en ser atropellada per un autobús urbà a Manresa

Montse Alcoba, de Castellbell i el Vilar, torna de l'europeu de 'powerlifting' amb dues plates

Montse Alcoba, de Castellbell i el Vilar, torna de l'europeu de 'powerlifting' amb dues plates

Berga atacarà el caos circulatori dels divendres al vespre tallant les sortides a la C-16 en direcció nord

Berga atacarà el caos circulatori dels divendres al vespre tallant les sortides a la C-16 en direcció nord

Un dels ocupants del vehicle que es va precipitar a la zona dels ViuB2 continua hospitalitzat en estat estable

Un dels ocupants del vehicle que es va precipitar a la zona dels ViuB2 continua hospitalitzat en estat estable
Tracking Pixel Contents