FC Barcelona
Araujo ja només pateix
El Barça va patir a Sant James Park. El Newcastle va pressionar i va ofegar els blaugranes, especialment al mig del camp, delmat per les baixes i pel cansament acumulat. El penal cobrat per Olmo en l’últim sospir va ser el millor a l’espera del Camp Nou
Albert Blaya
Lamine Yamal va passar el partit sense tenir allò que el fa diferent, gairebé sense poder olorar el cuir, en un estadi que buscava intimidar-lo perquè el seu futbol, màgic, no florís mai. Quan Raphinha, que és l’ànima, se’n va anar a buscar el penal, va aparèixer qui serà el Rei del futbol la pròxima dècada per dir al públic que la seva cridòria no tenia efectes i que el 10 que llueix, heretat del jugador que va fer del verd el seu jardí, no és pirotècnia narrativa, sinó l’assumpció lògica del camí. Lamine va absorbir la pressió i l’horrorós partit de l’equip blaugrana per marcar un gol que pot valer una eliminatòria. Les nits grans són per a Lamine Yamal el que les rutinàries per a la resta: l’habitual.
Anar a Newcastle és anar a un lloc on la gent només té el futbol com a sortida. És acceptar que el soroll eixordador, d’infern que crema, de Sant James Park no és una reacció; és una manera de ser i entendre el que els sustenta. Amb això, el Barça s’havia de preparar per acceptar que durant uns minuts no podria jugar, o no ho sabria fer.
Escenari de guerra
La pressió se sentia a cada recorregut, com un fantasma, i els jugadors blaugrana no es podien passar la pilota, que sempre era en una cantonada, volant, en l’aire, on els Goliats que té el Newcastle sempre seran millors. El Barça va jugar un primer temps convençut que en aquest camp que semblava un escenari de guerra, no sabria jugar. I no en va saber. Tret de Pedri, que sempre vol la pilota pel que és, i no pel que imagina. Però si alguna cosa ha quedat patent és que aquest Barça necessita oxigen. Hansi Flick, que cediria a Pedri la custòdia dels seus nets, va treure el canari perquè no podia més, després d’haver-lo reservat ja a Bilbao. Va fer el mateix amb Bernal, amb rampes, i Eric es va quedar sense jugar. En el moment més important del curs, els blaugranes han perdut Koundé, Balde i De Jong, i altres ja juguen patint el cansament que haurà de ser gasolina per a la glòria.
Si alguna cosa no se li pot retreure a aquest Barça és fe, aquest desig imponderable que per molt que el rival t’asfalti, sempre quedarà una opció per viure. Però Flick, que ha de fer malabars, pensarà ja cada partit com una batalla amb massa fronts com perquè aquest equilibri no cedeixi en algun moment. El Newcastle li va demostrar a aquest Barça la seva vulnerabilitat i que el que brilla, si el rival colla, encara pot caure.
Tornada a deshora
Un epitafi per a Araujo. Va tornar a aparèixer a la foto, aquesta vegada de manera una mica absurda, engarrotat després d’intentar una rematada al segon pal quan el partit demanava calma, tornant a deshora i quedant-se com ho fan els nens quan juguen i el rigor i la lectura encara són coses d’adults. Era allà, parat, obrint un espai que va atacar el que ell havia de defensar. Potser això el va alleujar, ja que a la foto del gol la seva cara no apareixia. Precisament per això, perquè no hi era.
El partit del central uruguaià confirma que tot el que va ser és passat, aquesta duresa, contundència i amenaça se senten com dies llunyans i Xavi Espart, menut i debutant, va deixar millors jugades defensives que les de l’uruguaià en només cinc minuts. Flick haurà de prendre decisions perquè això de Ronald no és una involució, sinó una caiguda al buit en què el que el va fer sobresortir ha deixat d’existir, com autoanul·lar-se per convertir-se en un cos estrany. Els uruguaians saben patir. I Araujo ja només pateix.
