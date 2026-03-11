Futbol
Els protagonistes del CE Manresa en el canvi del Pujolet al Congost es retrobaran el 21 de març
L'expresident Manel Sánchez ha organitzat una reunió al museu de la història del club quaranta anys després de la sortida de l'emblemàtic estadi
Arxiu particular
L'expresident del Centre d'Esports Manresa, Manel Sánchez, ha organitzat per al proper dissabte, dia 21 de març, una trobada de jugadors, tècnics, delegats i directius del club que van protagonitzar, ara fa quaranta anys, un moment destacat de la història de l'entitat. Va ser quan es va deixar l'emblemàtic camp del futbol del Pujolet i es va anar al Nou Estadi del Congost, aleshores encara de terra. L'últim any al primer dels camps va ser la temporada 1984-85 i la primera al nou, la següent.
Així, enmig del 120è aniversari del CE Manresa, el museu, situat al barri de la Font dels Capellans, comptarà amb la presència de tothom d'aquella època que s'hi vulgui acostar a partir de les 12 del migdia. De fet, l'organització vol aprofitar l'anunci de la notícia per fer una crida a aquells als quals encara no ha pogut contactar.
Serà un acte que comptarà amb la presència de l'alcalde de la ciutat d'aleshores i del regidor d'Esports, Joan Cornet i Josep Empez, i dels actuals, Marc Aloy i Anjo Valentí. Culminarà amb un dinar de germanor al Restaurant Casolà, molt a prop del museu.
El CE Manresa es va veure abocat a deixar el Pujolet, que era de propietat privada, després d'anys d'estira i arronses. El 1985, el club va començar a jugar al Congost amb el camp a mig fer.
