Triatló
El manresà Sebastià Catllà, subcampió del món del seu grup d'edat de triatló d'hivern
És el cinquè podi del bagenc en un Campionat del Món d'aquesta especialitat, després d'haver assolit dos títols i dos subcampionats
Redacció
El triatleta de la Penya Ciclista Bonavista Sebastià Catllà va aconseguir la segona posició en el seu grup d'edat, de 55 a 59 anys, el Campionat del món de triatló d'hivern que es va disputar a la localitat italiana de Padola.
La competició constava de tres segments, amb quatre quilòmetres de cursa a peu, 8,5 de bicicleta de muntanya i vuit més d'esquí de fons, sempre sobre neu. Tot i això, la temperatura, que era més càlida de l'habitual en aquesta època, va provocar que la superfície estigués humida i lenta, la qual cosa va endurir el recorregut.
En el seu grup d'edat, Sebastià Catllà va completar una cursa interessant que el va deixar en la desena posició total, amb un temps d'1 hora, 11 minuts i 1 segon, el segon de la seva categoria. Només va ser superat per l'alemany Frank Horlacher (1.09.00) i va situar-se per davant del rus Dzmitry Talkachou (1.12.00).
