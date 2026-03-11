El pare de Lamine Yamal llueix a Instagram el llibre del periodista manresà Albert Blaya
Mounir Nasraoui publica una story a la xarxa social en què mostra el volum al costat de trofeus guanyats pel seu fill
Regió7
Mounir Nasraoui, el pare de Lamine Yamal, ha penjat al seu compte d'Instagram (Hustle Hard 304) un vídeo del moment en què el seu fill anotava el gol decisiu del Barça contra el Newcastle a la Champions en el qual filma una prestatgeria on s'hi pot veure l'edició en castellà del llibre "Univers Lamine Yamal", que signa el periodista manresà Albert Blaya. El llibre, editat per Ara Llibres, està situat en un lloc de privilegi al menjador de Nasraoui, al costat de la fotografia del propi Lamine i la mare de Mounir, Fàtima, una de les persones més importants pel jove talent del Barça, i altres trofeus acumulats en l'encara incipient carrera de Yamal. Una mena d'altar dedicat al seu fill, la gran estrella del futbol mundial, en el qual té presència el també jove periodista manresà.
Hustle Hard acumula 1,3 milions de seguidors a Instagram gràcies als seus directes cuinant i als seus vídeos reaccionant a partits del Lamine, ballant o cantant rap, una de les seves passions. El seu èxit a xarxes s'explica per com es mostra, sempre natural, i la seva gràcia a l'hora d'expressar-se davant la càmera. El seu lema és "Lamine Yamal para bien o para mal", i l'acostuma a publicar en la majoria de fotografies i vídeos que comparteix a Instagram o Tik Tok.
«Univers Lamine Yamal», el primer volum que es publica dedicat a la gran figura blaugrana, no es proposa com una biografia del jove futbolista mataroní, sinó com pretext per abordar la metodologia i el context futbolístic de la Masia que han fet possible l'emergència del talent de Lamine Yamal. El llibre va ser presentat el passat mes de novembre a la llibreria Altaïr de Barcelona pel seu autor i pels periodistes Ramon Besa i Joan Maria Pou, que van apadrinar la sortida al mercat del primer llibre que signa el periodista manresà, col·laborador de Rac1 i 3Cat, un dels analistes de futbol que gaudeix avui de més reconeixement als mitjans.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat