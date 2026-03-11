Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta dels docentsAccident aula d'escolaFrancesc-Marc ÁlvaroTorrenteJosep Ramon Cugat
instagramlinkedin

Pickleball

El Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós acull el seu primer torneig

Les instal·lacions de creació recent van acollir una prova del circuit oficial de MundoPickleball amb una vuitantena d'inscrits

Al torneig hi van participar jugadors de totes les edats i nivells

Al torneig hi van participar jugadors de totes les edats i nivells / Arxiu particular

Regió7

Manresa

El primer torneig orgnanitzat a les instal·lacions del Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós de Bages es va saldar amb un èxit de participació en un cap de setmana ple d’activitats. La competició formava part del circuit oficial de MundoPickleball i es va disputar a les nou pistes de què disposa el club bagenc de recent creació.

La prova va comptar amb més de 80 participants inscrits de tots els nivells, provinents de la resta del país, però també de les comunitats d’Aragó i Madrid. Comptant acompanyants i públic, des de l’organització es xifra en més d’un centenar l’assitència registrada. Unes dades que superaven expectatives i que van estar en tot moment acompanyades d’un gran ambient.

Notícies relacionades i més

L’organització de la prova ha definit el cap de setmana de "fantàstic", i considera que "aquest primer torneig confirma que hi ha una comunitat creixent i molt activa" a la regió i a Catalunya interessada per aquest esport. Vist l’èxit, els impulsors de la iniciativa ja treballen amb futures proves i activitats a l’horitzó.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
  2. La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
  3. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  4. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  5. Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
  6. Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
  7. Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
  8. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien

ERC afirma que "a Manresa li cal anar per feina, no parlar dels pactes de Junts amb l’extrema dreta"

ERC afirma que "a Manresa li cal anar per feina, no parlar dels pactes de Junts amb l’extrema dreta"

Hisenda adverteix: els regals de casament no declarats poden portar multes de fins al 150%

Hisenda adverteix: els regals de casament no declarats poden portar multes de fins al 150%

Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: «És el primer problema urbanístic del país»

Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: «És el primer problema urbanístic del país»

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: l’R3 reobre dies abans de les obres als túnels del Garraf

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: l’R3 reobre dies abans de les obres als túnels del Garraf

El Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós acull el seu primer torneig

El Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós acull el seu primer torneig

Josep Ramon Cugat, metge d'Althaia: "Dormir és tan essencial com menjar o respirar”

Josep Ramon Cugat, metge d'Althaia: "Dormir és tan essencial com menjar o respirar”

"Pel davant i pel darrera" no deixa mai de fer riure

"Pel davant i pel darrera" no deixa mai de fer riure

Un equip de metges descriu un cas clínic "extremadament inusual": una complicació cardíaca associada a una anestèsia habitual

Un equip de metges descriu un cas clínic "extremadament inusual": una complicació cardíaca associada a una anestèsia habitual
Tracking Pixel Contents