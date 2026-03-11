Pickleball
El Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós acull el seu primer torneig
Les instal·lacions de creació recent van acollir una prova del circuit oficial de MundoPickleball amb una vuitantena d'inscrits
Regió7
El primer torneig orgnanitzat a les instal·lacions del Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós de Bages es va saldar amb un èxit de participació en un cap de setmana ple d’activitats. La competició formava part del circuit oficial de MundoPickleball i es va disputar a les nou pistes de què disposa el club bagenc de recent creació.
La prova va comptar amb més de 80 participants inscrits de tots els nivells, provinents de la resta del país, però també de les comunitats d’Aragó i Madrid. Comptant acompanyants i públic, des de l’organització es xifra en més d’un centenar l’assitència registrada. Unes dades que superaven expectatives i que van estar en tot moment acompanyades d’un gran ambient.
L’organització de la prova ha definit el cap de setmana de "fantàstic", i considera que "aquest primer torneig confirma que hi ha una comunitat creixent i molt activa" a la regió i a Catalunya interessada per aquest esport. Vist l’èxit, els impulsors de la iniciativa ja treballen amb futures proves i activitats a l’horitzó.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien