La velocitat d’Alberto García per a la Copa d’Espanya d’Escalada Càceres 2026: “L’adrenalina que se sent és increïble”
L’escalada de velocitat té a Espanya Alberto García Rodríguez de Sepúlveda com un dels seus grans referents. Líder del rànquing nacional de speed, el jove arriba a la Copa d’Espanya d’Escalada de Velocitat i Bloc Càceres 2026 disposat a confirmar la seva explosió.
Victor García
L’escalada de velocitat viu una explosió en el panorama nacional. En aquest context emergeix la figura d’Alberto García Rodríguez de Sepúlveda, que amb 18 anys és l’actual líder del rànquing nacional de speed i un dels noms propis cridats a marcar el ritme a la Copa d’Espanya d’Escalada de Velocitat i Bloc Càceres 2026, que tindrà lloc els dies 28 i 29 de març al rocòdrom d’alt rendiment ‘Alberto Ginés’.
La seva trajectòria, la seva mentalitat competitiva i la seva manera d’entendre aquest esport ajuden a explicar per què aquesta modalitat enganxa cada vegada més aficionats joves i és tan atractiva per a l’espectador. En una conversa amb ell ens explica com arriba a la cita cacerenya.
Nascut a Ávila i criat a Madrid, on continua residint, Alberto va créixer amb l’escalada pràcticament a la porta de casa. “Visc a prop d’un rocòdrom de carrer, així que l’escalada sempre ha estat present a la meva vida”, recorda. Tot i això, el seu inici formal va arribar cap als sis anys: “Vaig començar a escalar de debò quan em vaig apuntar a classes amb unes amigues de l’escola al Boulder King, un dels primers rocòdroms d’Espanya”.
Des d’aquelles primeres competicions infantils a Madrid fins a la seva entrada a l’equip de tecnificació de la Federación Madrileña de Montañismo, la seva progressió va ser constant. “Vaig ingressar a l’equip de tecnificació i vaig millorar molt el meu nivell. Allà vaig descobrir l’escalada de velocitat amb Erik Noya, el nostre entrenador de velocitat, que ens va ensenyar moltíssim”. A partir d’aquell moment, la competició va passar a ocupar el centre de la seva vida esportiva.
Líder del rànquing nacional
Ha plogut molt des d’aquelles primeres preses fins a convertir-se avui en el primer del rànquing nacional. Tot aquell aprenentatge, a dia d’avui, Alberto el veu amb perspectiva. “Ser primer del rànquing no significa gaire; l’important és que sé que tinc un gran nivell i que encara em queda molt per millorar”.
Darrere d’aquesta posició hi ha una feina que el públic no sempre percep: “Hi ha molts anys de treball constant i entrenaments exigents. No sempre és fàcil, però tot aquest esforç és el que em permet perseguir els meus objectius i continuar creixent com a esportista”.
L’escalada de velocitat combina potència, precisió i una fortalesa mental poc comuna. En tot just cinc segons es decideix tot i un mínim error penalitza molt. “Quan estic escalant intento no pensar massa i concentrar-me només a continuar escalant. Mantenir la calma i el focus abans i després del pegue és clau… L’escalada de velocitat requereix una fredor mental força elevada per no ‘sobrepensar’ en moments decisius”.
L’adrenalina de cinc segons
En quin moment va apostar per la velocitat i va descartar altres modalitats dins de l’escalada? Alberto ens explica que aquell moment d’escollir un camí o un altre no va ser fruit de la casualitat. “Va ser un moment una mica impactant perquè també tenia potencial en les altres disciplines, però la velocitat m’apassionava tant que la decisió va ser natural. Vaig saber que volia centrar-me en aquesta modalitat i dedicar-hi tot el meu esforç”.
Aquest talent i la seva mentalitat l’han portat també a competir fora d’Espanya en proves internacionals del circuit de World Climbing —nou nom de la IFSC— ampliant la seva experiència en escenaris de màxima exigència. L’any passat va acabar dotzè a l’IFSC-Europe Climbing European Cup Speed 2025 absolut. Per la seva edat, 18 anys, també va poder competir en la categoria juvenil, on va acabar cinquè.
Com es prepara Alberto per a cada prova? “En les classificatòries em concentro només en la meva cursa. En les finals, on depèn del rival, intento mantenir el focus en la meva cursa, encara que a vegades és inevitable fixar-se en el que fa l’altre”.
Aquesta tensió forma part de l’atractiu d’una disciplina que, segons ell mateix explica, té un poder magnètic per a l’espectador: “En l’escalada de velocitat mai se sap què passarà. L’adrenalina que se sent en aquests cinc segons de pujada és increïble i, en ser un esport tan ràpid, sempre és emocionant de veure”.
Amb la majoria d’edat acabada d’estrenar, fora del mur, la vida d’Alberto també gira al voltant de l’esport. Estudia Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la UPM, fet que li permet aprofundir en el rendiment i la preparació física. “El meu dia a dia gira al voltant de l’entrenament i, quan no entreno, em dedico a descansar tant com puc per poder rendir al 100% en cada sessió”. Això sí, en els seus moments lliures busca desconnectar: “Acostumo a relaxar-me mirant anime o fent coses que no siguin gaire cansades”. I subratlla el paper de les persones que l’envolten: “El meu entorn és clau en el meu creixement com a esportista, m’acompanya i em motiva constantment”.
Càceres 2026, una cita clau
Pel que fa a la Copa d’Espanya d’Escalada de Velocitat i Bloc Càceres 2026, Alberto té entre cella i cella aquesta fita del calendari nacional que se celebrarà els dies 28 i 29 de març a la instal·lació d’alt rendiment ‘Alberto Ginés’. Per a ell, l’esdeveniment té un significat especial: “La Copa d’Espanya és molt important per a mi, no només per la competició en si, sinó perquè també serveix com a selectiu per a les competicions internacionals d’aquest any”. El seu objectiu és clar: “Arribar en el millor estat físic possible i donar-ho tot en cada pegue”.
A Extremadura, una regió on s’aposta activament per l’esport i per l’escalada en particular, la presència de referents com Alberto García Rodríguez de Sepúlveda contribueix a posar en valor una modalitat que creix a la mateixa velocitat amb què el jove escala una paret.
