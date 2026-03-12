Beisbol
El futur del beisbol internacional se cita al camp del Congost
Les instal·lacions manresanes acolliran una quinzena d’enfrontaments de la competició en categoria sub-15 de la Catalunya Baseball Week 2026, inclosa tota la fase final
Manresa i el camp de beisbol de la zona del Congost serà des d’avui i fins diumenge un dels escenaris principals de la Catalunya Baseball Week 2026. La competició ofereix diversos torneigs per grups d’edat, i en aquesta edició desfilaran pel feu manresà jugadors de la categoria sub-15. Aquest festival del beisbol internacional l’impulsa la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, conjuntament amb el Beisbol Club Manresa i el consistori manresà.
Enguany la competició estarà estructurada en un grup únic de sis equips, entre els quals hi haurà una selecció de jugadors de la Catalunya central. A més d’ells, passaran pel camp del Congost el Pionners Quebec Black del Canadà, els Vienna Hurricanes d’Àustria, els Hit Dogs d’Alemanya, els Warrions Hague dels Països Baixos i els London Monarchs del Regne Unit.
El Congost serà l’escenari principal de la competició en aquesta categoria d’edat, on es disputaran 15 dels 18 partits. Els tres restants es dividiran entre els camps que hi ha a Montjuïc i el que hi ha a Viladecans, que serviran per alleujar el volum de partits al feu manresà.
Una gran oportunitat
Ferran Thomen, president del Beisbol Club Manresa, defineix el fet d’organitzar un torneig d’aquestes característiques com "un repte molt gran, sobretot per una entitat més o menys petita com la nostra". De fet, encara ahir a mitja tarda, Thomen aprofitava les darreres hores abans de l’inici de la competició per deixar immaculat el camp del Congost.
I és que per a ell, i l’entitat, "que tot surti bé és molt important, perquè potser la Federació torna a apostar per nosaltres l’any que ve, en què potser creix la competició". A més, "que vinguin equips de fora i quedin satisfets pot obrir les portes que ens convidin en els torneigs que organitzen ells, i això és beneficiós per a tots els equips de l’entitat". Tot això els dona una motivació extra, «tenim ganes i il·lusió com ningú» i el cert és que si tot va com esperen «tindrem raons per demanar a l’Ajuntament que es facin millores al camp».
També serà una ocasió ideal perquè els infants de Manresa "coneguin un esport amb el qual no estan en contacte de manera diària". De moment, explica Thomen, "la resposta de les escoles ha estat molt positiva", en els primers partits que es jugaran a partir d’aquest matí "tindrem al voltant de 150 nens. Crec que és una mostra que estem fent bé les coses".
També ho serà el fet que jugadors de l’entitat formin part del gruix de la plantilla de l’equip de la Catalunya central, així com el fet d’aportar nois i noies d’altres categories d’edat als combinats nacionals que durant aquests dies competiran en altres localitats catalanes. Concretament, jugadores del sub-13 i el sub-15, i jugadors del sub-12.
