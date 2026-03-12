Eleccions al FC Barcelona
Joan Laporta: «Que Bartomeu doni suport a Víctor Font no m’estranya perquè venen a ser el mateix»
El president sortint i líder de la candidatura Defensem el Barça exposa el seu projecte abans de les eleccions de diumenge vinent
Ferran Correas
Joan Laporta (Barcelona, 1962) va ser president del Barça entre 2003 i 2010. Sota el seu mandat, el club va tenir el millor equip de la seva història. Va tornar a la presidència el 2021 per ressuscitar un Barça sumit en una greu crisi econòmica i esportiva. Quatre anys i mig després aspira a la reelecció liderant la candidatura ‘Defensem el Barça’.
¿Cansat?
No, les forces que requereix una campanya les tinc, m’ho estic passant bé explicant el projecte als socis. Estic fort.
Ha estat en contacte amb molts socis, ¿té clar que guanyarà les eleccions diumenge vinent?
Treballem per guanyar-les. Hem fet tot el que hem fet durant aquests gairebé cinc anys per demanar que ens renovessin la seva confiança. Teníem un estadi obsolet i molt deteriorat, un equip que no guanyava, un club arruïnat i, gràcies a la confiança dels socis i l’estabilitat que ens han donat, ara tenim un estadi nou, un equipàs i el club sanejat. Hem construït el futur i volem continuar donant alegries al barcelonisme.
¿Esperava una campanya tan enfangada, amb demanda inclosa?
Per això dic que posar el Barça en mans de Víctor Font és una temeritat. És un tecnòcrata que s’amaga darrere d’un ordinador. Ens portaria a la ruïna perquè ni té projecte esportiu, ni econòmic. El social és una còpia del que hem anat fent aquests cinc anys. Fa demagògia de la mentida i ha anat posant pals a les rodes durant aquests anys. M’adono que estan desesperats perquè només tenen el recurs d’insultar, embrutar. La denúncia de què parla, que està plena de mentides, és el fil conductor de la seva presentació. A més, ara han aparegut Xavi i Mateu.
¿Què li va semblar l’entrada de Xavi en campanya?
Em sap greu que s’hagi deixat utilitzar per Víctor Font, però em reafirma en la decisió que vaig prendre perquè amb pràcticament els mateixos jugadors, Xavi perdia i Flick guanya. La decisió va ser bona per al Barça. Xavi està ressentit.
Deia Xavi en aquesta entrevista que Alejandro Echevarría manava al club més que vostè.
Em sap greu que utilitzin una persona de la meva màxima confiança per atacar-me. És molt útil per a qüestions amb LaLiga i la Federació. És una peça clau en l’equilibri i l’harmonia del vestidor. Té molt bona sintonia amb Deco i és valent, intel·ligent. És una gran persona. Ha sigut un cop dolorós en l’emocional i el personal, però a nivell de les decisions que he de prendre en el Barça em sento reforçat. Torno a dir-li, encara bo que prescindim de Xavi.
Xavi també parlava de Messi. S’ha parlat molt sobre ell. ¿Qui diu la veritat, Tebas, Laporta, Xavi, Mateu?
Crec que ningú està faltant a la veritat, sobretot Tebas. És que és cert que el Barça no tenia l’OK de LaLiga. És cert que Messi volia venir i faltava l’OK al contracte que li havia presentat a Jorge Messi. També és cert que teníem un pla per convèncer LaLiga que acceptessin la inscripció de Leo, però abans ens havíem de posar d’acord les dues parts. Dit això, no hi ha cas, ja que Jorge va venir a casa i em va dir que no venia perquè preferien Miami, on tindrien més tranquil·litat i menys pressió. Va ser un disgust perquè pensàvem que tenir Leo un o dos anys al Barça refeia una situació, ens feia il·lusió. Ho acceptem amb depotivitat. Això és el que va passar. Forma part del passat recent del Barça, però avui els barcelonistes estem il·lusionats amb Lamine, Pedri, Cubarsí... i Flick a la banqueta i Deco als despatxos.
El seu projecte esportiu passa per Deco i Flick. ¿Què li donen al Barça?
Deco ens ho dona tot, coneixement del mercat, del club, del futbol. Té el mateix discurs que un entrenador i amb Flick tenen uns punts de vista que enriqueixen el projecte esportiu. Ens dona honestedat, valentia, decisió. Tenen sintonia, són dues persones amb experiència en el món del futbol d’alta competició. Van molt coordinats, tenen discussions positives. Estic encantat. Són dues peces fonamentals en el primer equip del Barça. Tenim un equip ja renovat per Deco en sintonia amb Flick. Té present i futur. I després hi ha La Masia, que forma i produeix constantment jugadors per al primer equip.
Si guanya les eleccions, li agradaria que Flick fos l’entrenador durant tot el mandat.
Sí, perquè crec en l’estabilitat. És fonamental en els grans clubs. Tinc l’experiència del primer mandat en què vivim la millor etapa de la història del Barça, primer amb Rijkaard i després amb Pep Guardiola. Els nostres rivals van tenir sis o set entrenadors. També en la presidència, renovem el càrrec i jo vaig arribar a conèixer cinc presidents del Reial Madrid. És el valor de l’estabilitat, la que ens han donat els socis del Barça aquests cinc anys sabent que estàvem salvant el Barça d’una situació molt complicada, de ruïna. En els pròxims cinc anys, la dinàmica ha de ser de creixement.
Em deia Ferran Olivé que a l’estiu segur que estaran en la regla de l’1-1. ¿Podran donar a Deco i Flick el que demanin?
Si Ferran ho diu, és segur, però és que tot el que ens han demanat els entrenadors durant aquests cinc anys, l’hi hem donat i no estàvem en l’1-1. Havíem de buscar fórmules i treballar més per ingressar més i poder inscriure jugadors. És cert que no estar en l’1-1 et manté en certa tensió, però són tots els clubs de LaLiga. Hem fet sempre plantilles competitives. Entenc que hem donat resposta a tots els entrenadors, a Koeman, amb qui em vaig retrobar, a Xavi, a qui espero que el temps li faci veure que ha comès un error intervenint enmig d’un procés electoral criticant gent de la meva confiança per fer-me mal i perjudicar-me en les eleccions.
¿Què pensa quan sent que el Barça està ara pitjor que quan van arribar, econòmicament parlant?
Insisteixo. No podem posar el club en mans d’un tecnòcrata que ens portaria a la ruïna. Ja ho hem viscut, van amb proclames catastrofistes negant l’evidència. I les dades objectives ens ho diuen. Facturarem més de mil milions. I no ho dic jo. Ho diu Deloitte. Tenim raitings similars amb empreses de l’Ibex. Tenim un valor de plantilla segons Transfermarkt de 1.200 milions d’euros. Tenim la plantilla més valorada i no s’ha fet per generació espontània. S’ha fet treballant. I a més, renovada. Renovant els joves, Raphinha, De Jong. Hem reduït la massa salarial, que estava en un 98% respecte als ingressos del club quan vam arribar i ara està en un 54%. El senyor Víctor Font nega evidències. El valor del club és de 5.700 milions segons Forbes, quan vam arribar era de 4.300.
Seguiu.
No té cap proposta. La seva única proposta esportiva és canviar Deco per un triumvirat de persones que respecto perquè les conec però que no li arriben ni a la sola de les sabates a Deco. És un perill per al projecte esportiu del Barça que té il·lusionats tots els culers. Després se’n va al femení i és un desastre. El Barça femení és elogiat pel món sencer. És el millor del món. Hem guanyat en cinc anys tres Champions, ho hem guanyat tot, menys una Copa per un tema administratiu. En les últimes edicions del Pilota d’Or, tres han sigut per a Aitana i dues per a Alexia. El seu projecte esportiu, és a dir, que ho explicarà quan guanyi. Només té uns mantres per embrutar el projecte, com segur era darrere del soci del qual abans parlàvem, que es va fer soci un dia per posar la denúncia l’endemà. I després arriba a les seccions i diu que tindrà un entrenador, un director esportiu per a cada secció i un director general. És el que estem fent nosaltres. Diu que compta amb aquests. ¿Has treballat dotze anys per a això? Fa cinc anys que diu que convertirem el Barça en SA.
L’expresident Bartomeu ha dit que està fart que parlin de l’herència i demana al soci que voti Víctor Font.
No m’estranya. Han de voler cobrir el llegat nefast que va deixar el senyor Bartomeu al club. Ja em quadra. Bartomeu és passat i nosaltres som futur. Hem fet el nou Spotify Camp Nou, hem reforçat La Masia, tenim una plantilla amb present i futur. El futur és el contracte de Nike, de Spotify, les línies de negoci que hem iniciat i que donaran els seus fruits, els ingressos que generarà l’estadi que ell deia que no es podia fer en aquesta situació de ruïna. Que el president Bartomeu recolzi Víctor Font no m’estranya perquè són venen a ser el mateix.
Se’l veu orgullós amb l’estadi.
És de les coses de què em sento més orgullós, estic desitjant que arribi el partit de diumenge per veure les dues primeres grades totalment operatives. El disfrutarem perquè el meu concepte d’estadi és el que vam veure en la tornada de la Copa contra l’Atlètic. Estic segur que amb la grada nord hauríem passat l’eliminatòria. A l’Spotify Camp Nou sumem dotze victòries en dotze partits. Per fi tindrem 62.500 espectadors i ens ajudarà fins a final de temporada.
S’ha criticat l’elecció de Limak, els contractes amb el Congo, New Era Visionary...
Entenc les crítiques però no les comparteixo. Hi va haver una licitació pública, transparent i va complir totes les condicions que es demanaven. En canvi, els altres concursants es negaven a seguir el plec de condicions. No firmaven el contracte d’adjudicació d’obra que portava una sèrie de penalitzacions i Limak sí. Si vol que li digui la veritat, me’n vaig alegrar molt perquè no quedava sotmès al grup d’empreses espanyoles de la construcció. ¿Per què? És obvi, és obvi. Qui tingui orelles que hi senti.
Digui’m les tres coses de les quals se sent més orgullós d’aquest mandat.
En cas d’haver tirat endavant l’Spotify Camp Nou, d’haver fet un equipàs amb Flick a la banqueta, Deco als despatxos i aquesta generació de jugadors que ens emociona, i el tercer és la recuperació econòmica perquè és el que més ha costat. A nivell emocional hi ha decisions que et fan mal, però que prens pel bé del Barça. Ha sigut la més difícil i ho hem aconseguit. Ara toca consolidar-la perquè hem construït el futur i el que farem és créixer. Això revertirà en els socis i sòcies del club.
Expliqui’s.
Ho hem fet tot sense que els socis s’hagin de rascar la butxaca i continuant sent el club propietat dels socis. Tindrem 5.000 abonats que vindran de la llista d’espera i no apujarem els abonaments més que l’IPC. Serà l’abonament més econòmic de tots els clubs d’Europa perquè inclou tots els partits de Lliga i de Champions. Tots els abonats tindran una ubicació similar a la que tenien, dos metres amunt, dos metres avall. El 80% seran socis abonats, hi haurà unes 15.000 o 20.000 entrades a la venda amb descomptes per a socis. Impulsarem la reforma dels Estatuts. Vam entendre que necessitava una pausa perquè hem estat focalitzats a salvar el club. Blindarem la propietat del club, que s’hauria de modificar per referèndum i tres quartes parts, una cosa molt complicada. Farem que les assemblees siguin mixtes. Farem reunions sectorials com les que hem fet per l’Spotify Camp Nou que ens han anat molt bé i es poden fer en altres àmbits. Assemblees híbrides i reiniciar el FCB Desplaçament que es va suspendre per raons econòmiques i reactivarem. I la Grada d’Animació. Hi ha diàleg, ens uneix el barcelonisme i creiem que hi ha d’haver una part de grups que saben com fer-ho amb persones de la llista d’espera que també poden incorporar-se a la grada.
¿Es penedeix d’alguna cosa o creu que podrien haver fet alguna cosa millor?
Tot es pot fer millor sempre. Però que ho hem fet molt bé, també. I que el resultat ha sigut molt bo, sí. Tot ha aconseguit la intenció de salvar el Barça d’una situació extrema. El club estava intervingut quan vam arribar. Era difícil deslliurar-nos i ho hem aconseguit. Tot és millorable, però ho hem fet bé perquè hem pres decisions valentes i complicades i el resultat ha sigut bo per al club. L’execució l’han fet els nostres executius amb el seu talent, imaginació, esforç, audàcia, i valentia al servei del Barça. Estic molt agraït als socis per la seva estabilitat i als nostres executius i treballadors que han fet un esforç addicional per salvar el club.
