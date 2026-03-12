Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

Waterpolo/Segona Divisió masculina

L’Adbisio CN Manresa no pot suportar el ritme golejador del Santa Cruz (14-19)

El ritme ofensiu dels canaris ha estat massa dur per als bagencs, que caldrà que es recuperin amb rapidesa perquè dissabte visiten el Concepción

Imatges de l'Adbisio CN Manresa - Santa Cruz de Tenerife

Imatges de l'Adbisio CN Manresa - Santa Cruz de Tenerife

Veure Galeria

Imatges de l'Adbisio CN Manresa - Santa Cruz de Tenerife / Oscar Bayona

Regió7

Manresa

L’Adbisio CNManresa no ha tingut tan encert com en el partit davant de l’altre conjunt canari, el Metropole, en la segona fase de la lliga de Segona, i ha caigut aquest dijous a la nit davant d’un Santa Cruz molt efectiu en atac, sobretot en el tram central de l’enfrontament.

Perquè els manresans han pogut resistir la primera estrebada insular, quan el Santa Cruz ha adquirit les primeres diferències de dos gols a favor. De tota manera, les anotacions de David Holgado i d’un Ivan Martínez que s'ha convertit en el màxim anotador del partit, restablien l’empat a sis.

Notícies relacionades

Ha estat aquest el moment en què els forasters han trencat el partit amb un parcial de 0-4 entre el final del segon parcial i l’inici del tercer. Set gols marcats en vuit minuts han estat una llosa massa pesant de superar i l’11-16 que mostrava el marcador a falta d’un quart ja ho deixava tot sentenciat. Com a mínim, el CN Manresa ha igualat el darrer tram i ara caldrà recuperar per la visita al Concepción d'aquest dissabte.

ADBISIO ETL GLOBAL CN MANRESA: Ferran Garcia, Puerta 2, Urgelés, Holgado 1, Mayol 1, Ivan Martínez 6, Ivan Rey 1 -equip inicial- Biel Fernández, Serra 1, León, Del Blanco, Estany 1, Eric Cruz i Torres

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Acuña, Prunell 5, Chaves, Espinosa 1, Samuel García 3, Garrido, Pyatkin 2 -equip inicial- Rodríguez 1, Pereiro 3, Estrella, Moreno, Soriano 2

ÀRBITRES: Trojan i López

PARCIALS: 2-4, 4-5, 5-7, 3-3

TEMES

Tracking Pixel Contents