Waterpolo/Segona Divisió masculina
L’Adbisio CN Manresa no pot suportar el ritme golejador del Santa Cruz (14-19)
El ritme ofensiu dels canaris ha estat massa dur per als bagencs, que caldrà que es recuperin amb rapidesa perquè dissabte visiten el Concepción
Regió7
L’Adbisio CNManresa no ha tingut tan encert com en el partit davant de l’altre conjunt canari, el Metropole, en la segona fase de la lliga de Segona, i ha caigut aquest dijous a la nit davant d’un Santa Cruz molt efectiu en atac, sobretot en el tram central de l’enfrontament.
Perquè els manresans han pogut resistir la primera estrebada insular, quan el Santa Cruz ha adquirit les primeres diferències de dos gols a favor. De tota manera, les anotacions de David Holgado i d’un Ivan Martínez que s'ha convertit en el màxim anotador del partit, restablien l’empat a sis.
Ha estat aquest el moment en què els forasters han trencat el partit amb un parcial de 0-4 entre el final del segon parcial i l’inici del tercer. Set gols marcats en vuit minuts han estat una llosa massa pesant de superar i l’11-16 que mostrava el marcador a falta d’un quart ja ho deixava tot sentenciat. Com a mínim, el CN Manresa ha igualat el darrer tram i ara caldrà recuperar per la visita al Concepción d'aquest dissabte.
ADBISIO ETL GLOBAL CN MANRESA: Ferran Garcia, Puerta 2, Urgelés, Holgado 1, Mayol 1, Ivan Martínez 6, Ivan Rey 1 -equip inicial- Biel Fernández, Serra 1, León, Del Blanco, Estany 1, Eric Cruz i Torres
SANTA CRUZ DE TENERIFE: Acuña, Prunell 5, Chaves, Espinosa 1, Samuel García 3, Garrido, Pyatkin 2 -equip inicial- Rodríguez 1, Pereiro 3, Estrella, Moreno, Soriano 2
ÀRBITRES: Trojan i López
PARCIALS: 2-4, 4-5, 5-7, 3-3
