Gimnàstica artística

Laia Font es classifica per a dues finals d'aparells de la prova de la Copa del Món d'Antalya

La gironellenca entra a la lluita per les medalles en salt amb la segona millor nota i en asimètriques amb la cinquena, i divendres competirà en els altres dos aparells

Thierno Diallo és tretzè en cavall amb arcs, fora de les vuit primeres posicions, i divendres buscarà la final en paral·leles

Thierno Diallo i Laia Font, de l'Egiba, abans de competir a Antalya

Thierno Diallo i Laia Font, de l'Egiba, abans de competir a Antalya / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font s'ha classificat aquest dijous per a dues finals per aparells de la prova de la Copa del Món que es disputa aquests dies a Antalya (Turquia). Font ha estat segona en el salt, la seva especialitat, i cinquena en les paral·leles asimètriques. Divendres competirà en les classificatòries dels altres dos aparells, la barra d'equilibris i el terra.

En el salt, Font ha totalitzat 13,383 punts i només ha estat superada per la russa Liudmila Roshchina, que li ha tret 84 mil·lèsimes. En els dos intents, la berguedana ha totalitzat 8,666 i 8,700 punts. A part d'elles dues, també seran a la final la neozelandesa Courtney McGregor, l'austríaca Leni Bohle, l'uzebekha Oksana Chusovitina, l'eslovena Teja Belak, la hongkonguesa Hoi Chen i la noruega Christine Kubon.

En les asimètriques, Font ha estat cinquena, amb 12,566 punts, a 1,700 de la primera, la russa Milana Kaiumova. També han entrat a la final dues de les anteriors, Roshchina, segona, i Kubon, setena, a part de les australianes Breanna Scott i Kate McDonald, l'eslovena Lucija Hribar i la turca Bengisu Yildiz.

Per la seva banda, Thierno Diallo només ha pogut ser tretzè en les classificatòries de cavall amb arcs i no ha pogut accedir a la final. Divendres ho intentarà en les classificatòries de paral·leles.

