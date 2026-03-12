Leslie Romero: “Vaig haver de començar des de zero i guanyar-me el meu lloc a l’escalada espanyola”.

L’escalada de velocitat s’ha convertit en una de les disciplines més espectaculars i cridaneres per al gran públic. A Espanya, una de les seves grans protagonistes és Leslie Romero, diploma olímpic a París 2024 i una de les més ràpides del circuit.

L’escaladora serà una de les figures a seguir a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que del 28 al 31 de maig reunirà a Alcobendas alguns dels millors especialistes del planeta. “Em fa moltíssima il·lusió competir a Madrid. L’any passat va ser un gran esdeveniment i era increïble veure l’ambient que es va generar al voltant de l’escalada”, confessa.

Nacida en Venezuela (San Juan de los Morros, 1998) y asentada en Alicante, a sus 27 años Romero se define como “una persona muy luchadora” y reconoce que la determinación ha sido clave en su trayectoria. “Desde pequeña me he marcado objetivos competitivos en la escalada y he trabajado mucho para conseguirlos, superando muchos obstáculos por el camino. También me considero una persona honesta y muy determinada cuando quiero lograr algo”.

El gran salto internacional con España

La progresión de Leslie Romero dentro del circuito internacional ha sido constante en los últimos años. “Desde que empecé a competir por España he tenido resultados importantes a nivel internacional. También fui la primera mujer española en clasificarse para unos Juegos Olímpicos en velocidad y una de las primeras en alcanzar finales en campeonatos internacionales de gran nivel”.

Romero reconoce que su llegada a España fue clave para su desarrollo deportivo. “Cuando competía por Venezuela ya sabía que tenía potencial, pero me faltaba apoyo para poder dar ese salto. Llegar a España me abrió muchas puertas. Cuando el talento se combina con apoyo, estructura y un buen equipo de trabajo, los resultados llegan”.

Para la escaladora, ese respaldo ha sido fundamental: “Siempre hago mucho énfasis en el apoyo. Contar con una federación, con un equipo técnico y con el desarrollo que está teniendo la escalada en España ha sido clave para mi crecimiento como deportista”.

Lo que dejó atrás en Venezuela

El recorrido personal de Leslie Romero está marcado por su historia entre Venezuela y España. “Mi vida está muy marcada por ese proceso. Me formé como deportista en Venezuela y allí aprendí muchos valores que hoy me ayudan a aprovechar mejor todas las oportunidades que tengo en España. Al principio fue bastante duro porque llegué sin tener un nombre dentro de la escalada española. Tuve que empezar prácticamente desde cero, ganarme mi lugar y construir mi camino poco a poco”.

A ese reto deportivo se sumó el personal ya que “supuso dejar a mi familia atrás, adaptarme a una cultura diferente y aprender a vivir sola. Probablemente esa ha sido la parte más difícil. Hoy miro atrás y no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Todo ha sido parte del camino para poder perseguir mis sueños”. Ese aprendizaje también ha marcado su forma de afrontar la competición.

La experiencia olímpica y la presión posterior

De todo este recorrido, la carrera de Romero tocó un momento especial en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó entre las ocho mejores de la competición. “París fue un sueño hecho realidad. Después de muchos años de esfuerzo, sacrificios y cambios, poder estar allí significó muchísimo para mí. Solo clasificarme ya era un logro enorme, pero además poder llegar a la final fue como la cereza del pastel. Experimentar lo que significa disputar una final olímpica me dio una perspectiva muy valiosa para el futuro”.

Y dicen que lo difícil es mantenerse en la cima… “2025 fue un año bastante duro. Hicimos muchos cambios, entre ellos cambiar de entrenador. Empecé a trabajar con el entrenador de la campeona olímpica y eso para mí también supuso mucha presión. Sentía que después de los Juegos había dejado el listón muy alto y que tenía la responsabilidad de hacerlo aún mejor. Con el tiempo entendí que esa presión me la estaba imponiendo yo misma. Creo que a muchos deportistas nos pasa: siempre queremos más, pero el tiempo también te enseña paciencia”. De esta cuestión, Alberto Ginés también podría escribir un libro.

Alcobendas, una cita especial a casa

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 reunirà a Alcobendas a finals de maig alguns dels grans noms de l’especialitat. “Serà una competició internacional de primer nivell i vindran alguns dels esportistes més ràpids del món. Poder competir a casa sempre és molt especial. Sentir el suport del públic espanyol i poder mostrar de prop tota la feina que fem és una cosa que em motiva moltíssim”. A més, l’esdeveniment tindrà un significat personal afegit… “Segurament hi serà la meva família, i això per a mi té un valor molt especial”.

A Alcobendas, Leslie Romero es trobarà amb l’actual posseïdora del rècord mundial i or olímpic, la polonesa Aleksandra Miroslaw, de qui reconeix que és un referent i amb qui entrena pràcticament cada dia. “Des de petita m’ha inspirat molt. Per a mi ja era un somni poder competir amb ella, i ara a més tinc l’oportunitat d’entrenar amb ella des de la temporada passada. Quan veus de prop una campiona així, entens tots els sacrificis que hi ha darrere d’aquests resultats”.

Admiradora de Marc Márquez i Rafa Nadal

Romero també troba inspiració fora del seu esport. “Admiro molt Marc Márquez per la seva capacitat de superació i la seva mentalitat de treball, i Rafa Nadal també és un gran referent per a mi, per tot el que representa en l’esport: esforç, humilitat i constància”.

De Nadal, segurament ha intentat absorbir aquesta fortalesa psicològica, ja que, com explica Romero, “l’escalada de velocitat és un esport molt mental. En competició intervenen molts factors i no sempre pots fer una pujada perfecta. Per això és clau tenir una ment forta, saber adaptar-te a cada situació i reaccionar ràpid”.

“Quan els teus objectius són tan grans com guanyar un Campionat del Món o uns Jocs Olímpics, el treball mental esdevé tan important com el físic…”. I és que la seva ment ja està posada en 2028. “A partir de l’any que ve començarà el procés de classificació per a Los Ángeles 2028. L’objectiu principal és tornar a classificar-me i, un cop allà, aspirar a millorar els resultats de París”. Alcobendas serà una bona oportunitat per continuar afinant la seva preparació de cara a aquest procés de classificació olímpica.