Bàsquet
Nico Laprovittola es trenca i es perd la temporada amb el Barça
El base blaugrana, de 36 anys, estarà tres mesos de baixa després de patir una ruptura completa del tendó de l’adductor
El Periódico
La secció de bàsquet del Barça continua acumulant males notícies. Deixada de la mà de Déu durant molt de temps i condicionada per les estretors del 'fair play' econòmic del primer equip de futbol, les lesions tampoc no han donat treva.
L’últim a caure, i per al que resta de temporada, ha estat l’argentí Nico Laprovittola, que havia iniciat aquest curs amb l’esperança de recuperar el seu nivell després de la ruptura del lligament encreuat que el va mantenir deu mesos de baixa. Aquesta vegada, Laprovittola ha patit una ruptura completa del tendó de l’adductor llarg de la cuixa dreta, una lesió que el mantindrà al llit durant els tres pròxims mesos aplicant un tractament conservador.
La lesió de Laprovittola deixa en quadres el Barça de Xavi Pascual, al qual no li quedarà cap altra opció que continuar esprement Tomas Satoransky per al lloc de base. El també argentí Juani Marcos gairebé no compta per al tècnic blaugrana, mentre que a Juan Núñez, que ja fa més de quatre mesos que va començar el treball de recuperació després de la seva última artroscòpia al genoll dret (realitzada l’1 d’octubre passat), no se l’espera, almenys, fins al mes que ve. Punter i Brizuela hauran de continuar donant un cop de mà a la zona exterior.
Laprovittola, de 36 anys, conclou el seu contracte amb el Barça el pròxim 30 de juny. I al club blaugrana ja assumien que el temps del talentós base argentí al club ja arribava a la seva fi.
