Trek Manresa celebra cinc anys amb Óscar Pereiro com a convidat de luxe
El guanyador del Tour de França del 2006 visita l’establiment manresà per compartir moments i anècdotes amb els aficionats
«Els cicloturistes i la gent que avui dia comença amb la bici són uns privilegiats, perquè ara mateix tenim autèntiques bicicletes de Fórmula 1, que són obres d’enginyeria», ha destacat aquesta tarda l'exciclista professional gallec Óscar Pereiro durant una visita a Trek Manresa com a representant de la marca. Ha estat el convidat de luxe de la festa del cinquè aniversari de l’obertura de la botiga, en una trobada que ha permès als aficionats compartir moments i anècdotes amb aquesta llegenda del ciclisme, guanyador del Tour de França l’any 2006. «Ara farà 20 anys que el vaig guanyar i la bicicleta amb què ho vaig fer avui sembla arcaica. Les d’ara tenen una tecnologia que abans era impensable», comentava Pereiro.
Era la segona vegada que el ciclista visitava la botiga situada a la capital del Bages, després d’haver-hi estat just quan acabava d’obrir. «Coneixia la botiga i la seva gent i sempre és un plaer compartir una estona amb els clients», ha explicat Pereiro, que també ha fet referència a l’evolució que ha experimentat l’establiment des de fa cinc anys. En aquest sentit, el responsable de Trek Manresa, Joan Vallès, ha assenyalat que van començar com una botiga petita i, de mica en mica, considera que s’han consolidat com un referent del ciclisme a la ciutat, en un context d’augment d’aficionats. «Durant la pandèmia hi va haver una autèntica revolució i molta gent es va aficionar a la bicicleta. Ara també hi ha un boom amb la bicicleta elèctrica, però el repte que tenim és captar el jovent».
Després de la visita a l'establiment, Pereiro també té previst participar aquest dissabte en una sortida per carretera organitzada amb motiu de l’aniversari, juntament amb ciclistes de la zona. «La bicicleta continua tenint molt pes en el meu dia a dia», afirma Pereiro, que té previst tornar a competir el primer cap de setmana d’abril a la Volta a Eivissa BTT, una prova de muntanya per parelles de tres etapes.
