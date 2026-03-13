Bàsquet | Copa Campions
El Congost ho té tot a punt per rebre els Campions de l'ACB
Manresa és durant tot el cap de setmana la seu de la segona tongada de la competició que aplega jugadors amb diversitat mental, amb l'equip nodrit d'elements de La Salle i d'Ampans com a amfitrió
No cal dir que hi ha nervis, però segur que els passen quan comenci a botar la pilota i la primera cistella entri. Els nois de l'equip representatiu del Baxi Manresa, els que formen el conjunt de La Salle i d'Ampans durant el curs, es miraven aquest divendres l'entrenament del primer equip entre fascinació i comentaris d'admiració. "Estan molt forts", n'exclamava un després de veure'ls arran de parquet. És la mateixa pista en què s'han entrenat els darrers dies i en què aquest dissabte debutaran en la competició contra l'UCAM Múrcia a dos quarts d'onze del matí.
L'equip bagenc està enquadrat al grup B, que completa un Unicaja amb el qual s'enfrontarà a les quatre de la tarda, per tancar el calendari del dia. A l'altre grup hi ha el Casademont Saragossa, que enceta la competició a dos quarts de deu del matí contra el Sierra Nevada Granada. Tots dos també es veuran les cares amb el Fundació Bàsquet Girona, que clou el grup A. Els guanyadors de cada agrupació jugaran la final diumenge, en què també hi haurà lluita per la tercera i la cinquena posicions.
La jornada ha començat avui divendres amb la rebuda dels participants i, tot i que la pluja amenaça de deslluir la festa en els exteriors del pavelló, hi haurà tot d'actes per acompanyar aquesta fase de la Copa Campions, una competició que ja va arrencar fa dos mesos a València, amb triomf del conjunt local contra el Joventut en la final, i que es tancarà el maig a Bilbao.
Gaudir, sobretot
I per donar ànims, dos padrins de luxe per a l'equip del Baxi. Dos dels capitans de l'equip, Dani Pérez i Álex Reyes, s'han acostat a la graderia per donar ànims i algun consell a un grup de jugadors més tímid del que és habitual. L'ala extremeny, establert a Palència, els ha començat demanant-los "que us esforceu molt i sobretot, que ho gaudiu. Aquesta és una oportunitat molt maca per competir contra altres clubs, començant per dissabte".
Afegia que "suposo que heu treballat molt i molt bé per ser dels seleccionats en aquest equip i és una oportunitat magnífica. Espero que porteu el nom de Manresa amb orgull i que el defenseu com ho fem nosaltres cada cap de setmana".
El base de l'Hospitalet, per la seva banda, també els demanava que ho gaudissin. "És la primera vegada que es fa aquest torneig i se seguirà molt. Segur que tindrà molta repercussió. Ho fareu a Manresa, a casa, i això no va de guanyar o perdre, sinó de passar-ho bé".
Preguntats per l'entrenador sobre com ho poden fer els nois per afrontar la pressió que sentiran quan arrenquin el primer partit, Dani Pérez aconsellava que "segur que cada dia us entreneu entra vosaltres. Heu d'estar concentrats en allò que feu i allò que entreneu. La gent de fora aplaudirà i s'ho passarà bé amb el partit, però vosaltres heu de fer la vostra feina. Doneu-vos suport amb l'entrenador, amb els vostres companys i de mica en mica us traureu els nervis de sobre i veureu que és un partit de bàsquet, al qual segur que sabeu jugar molt bé. L'ambient ha de servir per sumar, no per restar".
Reyes ha considerat "normal que hi hagi nervis, però ho heu d'afrontar com una bona oportunitat. No tanta gent té l'oportunitat de trepitjar aquesta pista per competir. Aprofiteu-la perquè heu treballat molt per ser aquí".
