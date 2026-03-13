En plena jornada electoral
El FC Barcelona estrenarà la nova Grada d'Animació 'Gol 1957' aquest diumenge contra el Sevilla
Aquest diumenge, en plena jornada electoral i coincidint amb el partit contra el Sevilla (16.15 h), el club blaugrana habilitarà la nova zona d'animació situada a la primera graderia del Gol Sud
Begoña González
Aquest diumenge 15 de març, coincidint amb el partit contra el Sevilla (16.15 h) i la jornada d'eleccions presidencials del club, s'estrenarà a l'Spotify Camp Nou la nova zona d'animació situada a la primera graderia del Gol Sud, batejada com a Gol 1957, en homenatge a l'Estadi inaugurat el 24 de setembre de 1957. El club ha anunciat aquest divendres mitjançant un comunicat que habilitarà novament la Grada d'Animació després d'haver-ne permès puntualment el retorn a l'estadi en el partit de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid.
"Aquest espai és fruit del procés de diàleg que el Club ha mantingut els últims mesos amb representants dels diferents grups d'animació, amb els històrics grups d'animació", resa el comunicat. Al voltant de 800 persones podran accedir a aquest espai especial dins del Gol Sud mentre el club continua definint la proposta definitiva juntament amb les entitats constituents i les autoritats. En l'anterior ocasió, després d'haver estat expulsats del camp a finals del 2024, el retorn de les cinc penyes integrants de la Grada d'Animació es va considerar un èxit. Aquest fet, sumat a l'obtenció de la llicència 1C a principis de setmana, ha fet possible que el club n'hagi confirmat la reobertura d'aquest sector d'animadors.
Sorteig de passis per a la zona de Gol Nord
El Club va obtenir aquest dimarts l'aprovació de la llicència corresponent a la Fase 1C, i amb això va ampliar la capacitat d'espectadors dels 45.400 que actualment podien accedir al camp a un total de 62.000 amb l'habilitació de la zona de Gol Nord de l'estadi. Tal com ja s'havia anunciat, aquesta nova disponibilitat de localitats s'ha destinat íntegrament als socis i sòcies abonats, així com a aquells que van sol·licitar el seu passi el mes d'octubre passat i que finalment no el van poder obtenir.
Atès que el nombre de sol·licituds rebudes superava el total de passis disponibles per a aquesta zona, aquest dimecres passat es va celebrar el sorteig davant de notari per determinar les persones agraciades. Un cop fet el sorteig, el Club ja ha comunicat el resultat als socis i sòcies seleccionats, que a partir d'ara poden procedir a formalitzar la compra del seu passi corresponent per a aquesta zona de Gol Nord.
