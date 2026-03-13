Gimnàstica artística
Laia Font acumula dues finals més en la prova de la Copa del Món d'Antalya
La gironellenca de l'Egiba competirà diumenge per les medalles en barra d'equilibris i terra, després d'haver-se classificat també en el salt i les asimètriques
La gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font s'ha classificat aquest divendres per a dues finals més de la prova de la Copa del Món que s'està duent a terme aquests dies a Antalya (Turquia). Ha afegit el terra i la barra d'equilibris al salt i a les asimètriques, les finals de les quals es disputen aquest dissabte.
En el terra, Font ha tornat a ser superada, només, per la russa Liudmila Roshchina. Aquesta ha sumat 13,366 punts, amb 266 mil·lèsimes de diferència respecte de la berguedana. Tercera ha estat l'australiana Kate McDonald, amb 12,900. A part d'elles, també competiran l'austríaca Leni Bohle, la portuguesa Mafalda Costa, la croata Antea Sikic Kaucic i les ucraïneses Kristina Hrudetska i Diana Lobok.
En la barra d'equilibris, Font ha estat cinquena, amb una puntuació de 12,533 punts, a 667 mil·lèsimes de la millor, que va ser l'altra russa, Milana Kaiumova. També disputaran la final d'aquest aparell les esmentades Roshchina, McDonald i Costa, a més d'una altra australiana, Breanna Scott, l'hongaresa Kira Balazs i la polonesa Marta Pihan-Kulesza.
Thierno, sense sort
En canvi, el manresà, també de l'Egiba, Thierno Boubacar Diallo no ha pogut entrar a la final de les paral·leles, el seu aparell favorit. Diallo ha estat onzè i, per tant, serà el tercer reserva en cas que hi hagués baixes. Ha aconseguit una puntuació de 13,233 punts i ha quedat a tres dècimes de l'australià Jesse Moore, que ha estat vuitè amb 13,533. Dijous ja havia quedat fora de la final de cavall amb arcs.
