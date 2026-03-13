Ciclisme
La "família" de la Penya Ciclista Bonavista presenta el llibre del seu centenari
L'entitat manresana ha mostrat per primer vegada a l'auditori de la Plana de l'Om un recull històric que signa Josep Massanés titulat "Penya Ciclista Bonavista 1926-2026. El batec d'una gran família"
100 anys i un dia. No és una condemna, al contrari, és una efemèride de la qual poden presumir poques entitats esportives a la ciutat. El 12 de març de 1926 Lluís Vallès, Francesc Giralt i Ferran Portella signaven la inscripció de la Penya Ciclista Bonavista al "Reglamento de la Sociedad Sportiva". Una fita que ha commemorat aquesta tarda més d'un centenar de socis, dirigents i amics de l'entitat a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa, on han presentat el llibre del seu centenari: Penya Ciclista Bonavista 1926-2026. El batec d'una gran família.
Un acte en què s’ha fet molt més que presentar el llibre que recull els primers cent anys de la penya, s'ha demostrat que aquest "batec d’una gran família” continua igual de vigent en l'actualitat que com ho era el 1916. A la presentació hi han assistit més d'un centenar de persones que han rememorat històries, algunes de quan eren joves, altres de no fa tant de temps, totes elles imprescindibles per explicar en què ha arribat a convertir-se, l'any 2026, la Penya Ciclista Bonavista.
Ha estat el primer de la bateria d'actes que serviran per a commemorar el centenari d'una de les entitats esportives amb més història de la ciutat. Dissabte mateix, a les 12 del migdia i al bell mig de la plaça Bonavista, on es trobava la seu social de l'entitat, s'inaugurarà un monument que recordarà la fita a tots els cotxes i vianants que hi circulen cada dia. Dilluns dia 16, s'inaugurarà una exposició fotogràfica per veure l'evolució del ciclisme i la penya, coincidint amb la jornada que farà 100 anys i un dia que l'entitat va ser inscrita al registre d'associacions.
A la presentació de divendres a la tarda s'han pogut escoltar testimonis, històries i anècdotes tant de la penya com del procés de creació que ha seguit Josep Massanés per escriure'l. La primera intervenció l'ha protagonitzada el president de l'entitat en les darreres tres dècades, Miquel Closa, que després d'agrair l'assistència de tots els presents ha definit el llibre de Massanés com "el relat d'una família que ha fet del ciclisme un estil de vida".
També ha pres part de la presentació un dels principals artífexs que han recollit la història de l'entitat, Francesc Porta. El soci i historiador ha valorat especialment el fet que s'hagi aconseguit "restituir la memòria escrita de la penya que va desaparèixer el 1939". Un episodi negre a la història d'Espanya, però que ho va ser especialment per a l'entitat manresana, que va veure com desapareixien tots els trofeus i un centenar de llibres. Una tasca per la qual ha estat imprescindible recuperar un manuscrit de l'època de Francesc Monter que va estar a punt d'acabar dins d'una llar de foc.
També hi ha intervingut el responsable de l'obra, Josep Massanés, que ha definit com una "responsabilitat enorme" el fet de ser l'escollit per escriure el llibre. Sense deixar de costat l'argot ciclista, ha fet broma qualificant de port de primera categoria la pila de documents i correspondència que han hagut de consultar per a elaborar-lo, i també n'ha fet un repàs de les "cinc etapes" en què es divideix l'exemplar. Un camí que li ha servit per entendre que "l'essència de la penya és que s'ha creat un espai de convivència, suport i amistat, i que l'entitat hagi arribat fins aquí és la prova que es manté".
