Futbol sala | Segona Divisió B
El Pujolet espera amb il·lusió un duel que podria fer sortir el Covisa del descens
L'equip que dirigeix Jairo Molero rep un Ye Faki en ratxa fora de casa i que lluita per ser al play-off, però amb la esperança d'assolir un bon resultat i ser qui marqui la permanència
El Covisa Manresa afronta aquest dissabte (18.30 h) contra el Ye Faki un duel que podria suposar una petita gran victòria moral per al conjunt bagenc. Els homes que dirigeix Jairo Molero es troben a un sol punt de sortir, per primera vegada aquesta temporada, de la zona de descens. Una veritable efemèride tenint en compte la mala dinàmica que ha arrossegat l'equip en la primera part de la temporada, i que podria ser un punt d'inflexió per no només aspirar a la permanència, sinó abandonar la zona de conflictiva.
Aconseguir-ho passa per esperar que el Lleida no sumi en la seva visita al feu de Les Corts, però primordialment per aconseguir que es quedi algun punt al Pujolet. No serà fàcil, ja que el conjunt alacantí arriba a Manresa encadenant cinc sortides sense conèixer la derrota i es troba immers a plena lluita per ocupar una de les places de play-off. A més, cal tenir en compte que els manresans encara han de disputar un partit, al Pujolet, contra El Pilar previst pel Dijous Sant, i que ara mateix només un punt separa lleidatans i bagencs a la classificació.
Molero afronta el partit amb les baixes d'Asis i Checa, però recupera jugadors importants que podrien donar un bon impuls a l'equip abans d'un partit cridat a ser important. En paral·lel, els manresans també estaran pendents del Sant Quirze-CCR Castelldefels, que podria allunyar els primers de la permanència o que podria incloure els segons en una pugna a quatre equips per evitar dues places de descens.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies