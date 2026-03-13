Futbol
Com votar en les eleccions al Barça 2026: així funcionen les votacions
Amb Laporta, contra Laporta
Víctor Font, després de la caiguda de Marc Ciria: «Això va del Barça del passat contra el Barça del futur»
Giacomo Leoni Amat
Diumenge vinent 15 de març se celebres les eleccions presidencials al FC Barcelona, en què finalment serà un cara a cara entre Joan Laporta i Victor Font. Després de la invalidació del 21% de les firmes de Marc Ciria, el tercer candidat a la presidència de l’entitat blaugrana ha quedat fora de la carrera. El president sortint s’enfronta a un sol membre en l’oposició després que tots dos fossin els únics a superar les 2.337 firmes vàlides necessàries. Ara els socis han de decidir si prefereixen donar continuïtat al segon mandat de Laporta o coronar Font després de quedar segon el 2021.
Serà el quart cara a cara en la història de les eleccions del Barça. En les tres anteriors sempre va guanyar el president que defensava la seva cadira. Serà el primer duel d’aquest estil per a Joan Laporta, que ja va ser president entre el 2003 i el 2010. Després d’un intent fallit d’instaurar un nou govern el 2015, Laporta va tornar el març del 2021 per imposar-se a Font i Toni Freixa (amb el 54% dels vots). Laporta va dimitir al febrer per poder presentar-se a la reelecció, i va deixar el vicepresident Rafa Yuste al seu lloc com a president interí fins al pròxim 1 de juliol.
Com es pot votar
No es podrà votar per correu. Només es podrà votar de manera presencial, i per a això el club ha desplegat una seu a cada província del territori català (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) i una altra a Andorra. El recompte de vots es realitza el mateix dia de les eleccions, el diumenge 15 de març, després que els socis hagin votat entre les 9.00 i les 21.00 hores. Els resultats s’anunciaran aquella mateixa nit després del tancament de les urnes i l’escrutini oficial. Tot i que el guanyador es coneixerà el mateix diumenge 15 de març, el nou president i el seu equip no començaran a exercir plenament fins a l’1 de juliol.
Per votar en les eleccions del Barça és imprescindible estar inclòs en el cens electoral definitiu. També és obligatòria l’acreditació de la identitat el dia de la votació amb carnet de soci (per entrar al recinte) i DNI (per votar). A més, cal complir els requisits estatutaris vigents: ser major d’edat i tenir una antiguitat com a soci d’almenys un any. La xifra oficial de socis que passen aquest barem és de 114.504, tot i que la participació sol rondar el 50% del cens electoral.
La normativa del club també insta a votar de manera individual, llevat que això no sigui possible, per evitar problemes d’accés i mobilitat. Alhora, està prohibit exercir el dret a vot en nom d’una altra persona, ja que la votació només pot ser efectuada per la persona titular del carnet.
Des de l’entitat blaugrana també s’informa que no hi ha aparcament disponible per les obres a l’Spotify Camp Nou i tampoc activitats extraordinàries planificades.
El dia de la votació, a la seu de l’Spotify Camp Nou, es disposarà del servei T’Acompanyem, en el qual voluntaris i voluntàries de la Creu Roja ajudaran els socis i les sòcies amb problemes de mobilitat a arribar al seu punt de votació. Totes les seus de votació són accessibles i estan adaptades per a totes aquelles persones amb dificultat de mobilitat.
Aquell mateix diumenge 15 de març, el primer equip masculí jugarà al Camp Nou davant el Sevilla a partir de les 16.15 hores. Els estatuts del Barça recomanen que les jornades de votació es produeixin en dies de partit.
Calendari electoral
- 6-13 de març: Campanya electoral oficial.
- 14 de març: Jornada de reflexió.
- 15 de març: Jornada de votació i recompte.
- 1 de juliol: Presa de possessió oficial del president electe.
