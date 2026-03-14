Hoquei gel

El Club Gel Puigcerdà aconsegueix la seva primera Lliga Iberdrola femenina d'hoquei gel

L'equip groc-i-negre derrota el Majadahonda en el tercer partit de la final per 5-0 a casa i trenca el factor pista per proclamar-se campió

L'equip del CG Puigcerdà ha pogut celebrar el títol de lliga davant de la seva afició

L'equip del CG Puigcerdà ha pogut celebrar el títol de lliga davant de la seva afició / Oriol Rubio

Marc Llohis

Manresa

El Club Gel Puigcerdà ha tancat el cercle del seu domini en l'hoquei gel femení estatal. Aquesta tarda ha guanyat la seva primera Lliga Iberdrola després de superar per 5-0 el Majadahonda en una final que s'ha resolt per la via ràpida (0-3) malgrat que les madrilenyes disposessin del factor pista a favor.

Els dos gols de Paula Giménez, el primer i el tercer, i el de Carla Iglesias en el primer terç del partit ja han obert el resultat que han completat una altra anotació de la primera i el darrer de Kiera Ohare. D'aquesta manera, ha fet bo el 0-2 i el 5-6, aquest amb pròrroga, dels dos primers partits de la sèrie, a La Nevera, i han tancat uns play-offs en què les cerdanes també s'havien desfet del CH Jaca per la via ràpida (2-0).

Les ceretanes havien quedat segones de la fase regular de la lliga amb 45 punts, només a sis del Majadahonda, d'una competició de set formacions. Afegeix aquesta victòria a les dues Copes de la Reina aconseguides en les dues últimes temporades, 2024 i 2025.

L'últim gran esdeveniment de l'hoquei gel femení arribarà els propers 28 i 29 de març, amb la disputa de la final a quatre de la Copa de la Reina, a Jaca.

