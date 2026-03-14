Hoquei gel
El Club Gel Puigcerdà aconsegueix la seva primera Lliga Iberdrola femenina d'hoquei gel
L'equip groc-i-negre derrota el Majadahonda en el tercer partit de la final per 5-0 a casa i trenca el factor pista per proclamar-se campió
El Club Gel Puigcerdà ha tancat el cercle del seu domini en l'hoquei gel femení estatal. Aquesta tarda ha guanyat la seva primera Lliga Iberdrola després de superar per 5-0 el Majadahonda en una final que s'ha resolt per la via ràpida (0-3) malgrat que les madrilenyes disposessin del factor pista a favor.
Els dos gols de Paula Giménez, el primer i el tercer, i el de Carla Iglesias en el primer terç del partit ja han obert el resultat que han completat una altra anotació de la primera i el darrer de Kiera Ohare. D'aquesta manera, ha fet bo el 0-2 i el 5-6, aquest amb pròrroga, dels dos primers partits de la sèrie, a La Nevera, i han tancat uns play-offs en què les cerdanes també s'havien desfet del CH Jaca per la via ràpida (2-0).
Les ceretanes havien quedat segones de la fase regular de la lliga amb 45 punts, només a sis del Majadahonda, d'una competició de set formacions. Afegeix aquesta victòria a les dues Copes de la Reina aconseguides en les dues últimes temporades, 2024 i 2025.
L'últim gran esdeveniment de l'hoquei gel femení arribarà els propers 28 i 29 de març, amb la disputa de la final a quatre de la Copa de la Reina, a Jaca.
