Waterpolo
El CN Manresa cedeix una derrota l'últim sospir
Tot i que els bagencs es van posar per davant a l'últim parcial, un gol als darrers vint segons els va condemnar a la piscina de l'AR Concepcion
Redacció
El CN Manresa va cedir una derrota a l’últim sospir de l’enfrontament amb l’AR Concepcion que el manté com a cuer de la segona fase de Segona Divisió. Tot i que els bagencs es van posar per davant només començar l’últim parcial, un gol als darrers vint segons els va condemnar a perdre la dissetena jornada.
Va ser un partit molt igualat en què els dos equips van pugnar sense descans per dominar el marcador. Ho van fer primer els manresans, que van acabar el primer parcial amb un gol d’avantatge (2-3) fruit d’un gol de Puerta i dos més d’Urgeles, que va acabar amb l’enfrontament amb cinc dianes.
Tot i que van allargar la bona dinàmica només començar el segon període amb tres gols més, un penal i dues expulsions temporals van permetre que els madrilenys no perdessin pistonada i arribessin al descans amb un gol d’avantatge (7-6).
En el tercer període, l’intercanvi de cops va tornar a afavorir els locals, que amb el 5-4 corresponent van afrontar l’últim parcial amb dos gols d’avantatge.
Ja a l’últim temps, tres gols consecutius bagencs van situar un 12 a 13 esperançador al marcador, però els madrilenys van tornar a reaccionar i van situar l’empat quan quedava poc més d’un minut per arribar al final. Finalment, amb vint segons per disputar-se, i després d’una expulsió temporal a un jugador del Manresa que el club bagenc va considerar “rigorosa”, els locals van fer el 14 a 13 definitiu.
