Bàsquet
La Copa Campions omple d'il·lusió i bon ambient el Nou Congost
La competició que organitza la Fundació ACB ha clos la primera jornada al pavelló manresà demostrant que "el bàsquet és per tothom"
La primera jornada de la Copa Campions de la Fundació ACB ha demostrat a Manresa que inclusió i competició poden anar de la mà. El torneig està pensat per donar l'oportunitat a les persones amb diversitat funcional demostrar el seu amor pel bàsquet, fent-los sentir durant uns dies com alguns dels seus ídols. Una competició que trenca mites i que situa el bàsquet com un "esport per a tothom", com deia des del Nou Congost el base lesionat del Casademont Saragossa Trae Bell-Haynes.
I el cert és que damunt del parquet s'ha vist que no li faltava raó. Jugadors i cos tècnic dels equips inclusius del Baxi Manresa, Covirán Granada, Unicaja de Màlaga, UCAM Múrcia, Bàsquet Girona i Casademont Saragossa han omplert la pista d'una il·lusió i unes ganes de demostrar el seu nivell que gairebé sense voler-ho feia aparèixer un esperit competitiu molt sa. Tot, mentre molts d'ells encara acabaven d'assimilar que vestien, i representaven, els colors que cada cap de setmana veuen portar els seus ídols.
Aquesta dualitat entre celebrar la inclusió i fomentar la competitivitat s'ha deixat veure des de l'inici. Amb correccions constants dels tècnics als seus jugadors, però alhora demanant-los que en atac fessin circular la pilota i busquessin sempre el company desmarcat que encara no havia anotat. Tot el que passava sobre el parquet era extraordinari, ja que els punts que es convertien entraven a cistelles ACB, amb un pavelló com el Nou Congost bolcat amb la iniciativa i amb pancartes d'ànims i fent volar bufandes cada vegada que es completava una acció positiva.
Era una veritable festa en què alguns dels protagonistes s'atrevien a ballar La Macarena abans d'encetar la segona meitat i que donava peu a algunes situacions un punt còmiques, amb un dels jugadors del Covirán Granada demanant a la seva entrenadora si li deixava llançar un triple. Un parell de possessions després l'ha convertit un jugador del Saragossa, i la rèplica andalusa ha arribat de pressa, aquesta vegada sense demanar permís, però fent aixecar tota la graderia.
Però la Copa Campions és molt més que una competició, és també una magnífica oportunitat per aprendre. Una tasca que no només assumeixen els entrenadors, sinó que també ho fan els col·legiats. En el debut del conjunt d'Ampans i La Salle, que representava el Baxi Manresa, l'àrbitre del partit ha assenyalat un fora favorable a l'UCAM Múrcia, ja que el jugador manresà havia agafat la pilota abans que aquesta botés a terra. Una infracció que ha anat acompanyada d'una explicació arbitral que assegurava que l'acció no es tornaria a repetir.
Pel pavelló manresà també hi han desfilat figures de primeríssim nivell del bàsquet professional a més de l'esmentat Bell-Haynes, com els tècnics del Baxi Diego Ocampo i Marc Estany, o els exjugadors ACB Javier Justiz i Berni Rodríguez. Aquest darrer hi era amb un rol d'ambaixador i entrenador de l'Unicaja, equip en què va militar durant 13 temporades, mentre que Estany hi té també un vincle especial, ja que la temporada 2013/14 va ser tècnic de l'equip d'Ampans i La Salle Manresa.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís