Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa sorprèn el Ye Faky i obté una victòria vital al Pujolet
Els tres punts sumats davant el quart classificat el fan sortir de les posicions de descens per primera vegada en tota la temporada
El Covisa Manresa ha sorprès el quart classificat, el Ye Faky, en la seva visita al Pujolet, i ha obtingut una victòria vital de cara el tram final de temporada. Els tres punts fan sortir el conjunt de Jairo Molero de posicions de descens per primera vegada en tota la temporada.
El conjunt manresà afrontava una jornada important i complicada a parts iguals. Per una banda, el conjunt visitant visitava el Pujolet en un gran moment de confiança i forma després de guanyar els quatre darrers partits, i, per l’altra, per què els competidors de la part baixa de la classificació venien de puntuar en escenaris complicats.
El Montesion, el cuer, ha guanyat el Canet i no ha renunciat a la lluita per la salvació; i el Bisontes, penúltim, s’ha acostat a les posicions de salvació després d’empatar a la pista del Natació Sabadell. A més, el Sant Quirze ha donat la sorpresa i s’ha imposat al Pilar, cinquè; i el Lleida, l’equip que marcava la permanència abans de disputar la jornada, ha esgarrapat un empat a Les Corts que obligava el Covisa a treure alguna cosa positiva d’un enfrontament contra un rival d’entitat.
Així, era d’esperar que, en un partit d’aquestes condicions, la intensitat fos d’un nivell altíssim només començar. Però no ho era tant que el Covisa sorprengués de tal manera el quart classificat i es posés per davant en només quinze segons de joc i ampliés la diferència a dos gols al cap de mig minut més. Els autors de les dianes han estat Ambrós, amb un pèl de fortuna, quan el seu xut ha rebotat en el cos del porter Adri després d’impactar en el pal, i Jordi Sànchez, amb un retall de molta qualitat que ha deixat clavat un defensor i el xut posterior, molt potent i col·locat a l’escaire, que no ha permès la reacció d’Adri.
Enlloc de baixar les pulsacions i aturar el ritme de les anades i tornades constants —ha semblat provar-ho una vegada, però no se n’ha sortit més—, el Covisa ha sucumbit a les intencions valencianes i ha acabat per cedir dos gols que han tornat a igualar el marcador quan amb prou feines s’havien disputat cinc minuts.
No obstant l’obtenció de l’empat, el Ye Faky no ha acabat de sentir-se còmode i ha aprofitat l’estona de temps mort per repassar algunes indicacions. A més, el capità ha reclamat alguna cosa als seus companys: —“què ens passa, què ens passa, hem vingut a jugar o no?”, els deia, mentre es dirigia cap a la banqueta i l’entrenador Ferrandis li demanava calma mentre li feia quatre o cinc cops al pit amb el palmell de la mà dreta.
Després d’uns minuts de treva en què els dos equips han reduït l’abundància de les seves aparicions a l’àrea contrària, Mellado ha fet el tercer gol i ha tornat a posar els bagencs per davant.
Aquest cop, el Covisa sí que ha estat capaç de defensor millor l’avantatge. Com si hagués reconegut els errors de l’inici, ha passat a tenir molt més control de la pilota, ha estat més concentrat en els sistemes defensius i no ha cedit pèrdues innocents que han permès contracops fàcils al conjunt visitant, tal com havia passat en els primers minuts.
La tendència ha portat el Covisa a acabar la primera part instal·lat amb autoritat a camp contrari. Ha estirat la pressió, ha recuperat constantment en zona perillosa i ha tingut opcions de fer algun gol més. Finalment, després que Ambrós es topés amb el pal, David Lozano i el mateix Ambrós han vist porteria dues vegades més i han permès el Covisa acabar la primera meitat amb 5 a 2 al marcador.
A la segona part, el Ye Faky ha sortit disposat a reduir diferències i lluitar per endur-se alguna cosa de la visita a Manresa, però, tot i provar-ho amb insistència, el Covisa ha acabat d’aixafar-li la guitarra quan Héctor ha fet el 6 a 2 i ha posat encara més coll avall la victòria blanc-i-vermella.
Abans d’acabar l’enfrontament, el Covisa ha passat per un moment de dubte. Quan han fet el setè i el vuitè gol, s’han desconnectat, han encaixat tres dianes en un moment, i han donat vida a un Ye Faky que ja gairebé s’havia resignat a deixar passar els minuts i acceptar la derrota.
Finalment, la situació no ha anat a més i el Covisa ha sumat els tres punts. En la pròxima jornada, afrontaran un nou escenari complicat. Els bagencs visitaran la pista de l’Hospitalet Bellsport, setens.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís