Gimnàstica artística
Laia Font s'emporta el bronze en salt en la prova de la Copa del Món d'Antalya
La gironellenca de l'Egiba obté la seva primera medalla en una competició d'aquest calibre i diumenge disputarà dues finals més
La gironellenca del Club Egiba Laia Font ha sumat la seva primera medalla en una prova de la Copa del Món. Ha estat aquest dissabte a la tarda, quan ha guanyat el bronze en el salt de la competició que es disputa a Antalya (Turquia). A més, ha quedat sisena en la final d'asimètriques, en què una caiguda li ha impedit arribar més amunt.
En la competició de salt, Font ha sumat 13,400 punts i s'ha quedat a només 83 mil·lèsimes de l'or i de la plata, aconseguit, amb la mateixa puntuació, però amb més dificultat per part de la primera, per la russa Liudmila Roshchina i per l'eslovena Teja Belak, respectivament.
En els seus dos intents, Laia Font ha fet un 13,700 en el primer intent, que ha acabat sent el segon millor salt de tota la final, i ha baixat fins als 13,100 en el segon. Això sí, li ha quedat un bon marge de 267 mil·lèsimes respecte de la veteraníssima uzbekha de 50 anys Oksana Chusovitina, que ha estat quarta.
En les asimètriques, ha caigut de l'aparell en un seguit de combinacions en les quals havia d'arriscar per aspirar a bons llocs. Ha acabat amb 12,033 punts, a un punt i tres dècimes del bronze, que ha estat per a una altra eslovena, Lucija Hribar. L'or i la plata han estat per a dues russes, Milana Kaiumova i la ressenyada Roshchina, l'or en salt.
De cara a diumenge, dues finals més, la de barra i la de terra, amb bones possibilitats en totes dues. La primera és complicada en el sentit que una petita errada es paga cara, però és un aparell que li agrada i en terra ha mostrat una gran progressió darrerament.
Aquesta no ha estat l'única medalla per a la representació espanyola a Antalya, ja que el podi olímpic a Tòquio 2020, Ray Zapata, s'ha endut també el bronze en l'exercici de terra.
