Futbol i futbol sala
El Berguedà i la Cerdanya no tindran partits de futbol, ni de futbol sala, aquest diumenge per culpa del vent
Els episodis que s'anuncien han provocat que la Federació Catalana de Futbol ajornés els duels a aquestes dues comarques, l'Alt Empordà i el Ripollès
Els partits del Puig-reig i del Berga, de Segona Catalana masculina, i el Manresa-Avià, de la femenina, són els duels de categoria més alta afectats
La jornada de diumenge, 15 de març, no tindrà partits de futbol, ni de futbol sala al Berguedà i a la Cerdanya. Els episodis de vent anunciats pel Meteocat per a aquest dia han provocat que la Federació Catalana de Futbol hagi decidit ajornar els duels que s'havien de disputar a aquestes dues comarques, a més del Ripollès i de l'Alt Empordà. A més, els col·legiats d'aquestes demarcacions tampoc no s'han de desplaçar.
Aquesta decisió no és nova pel que fa als fenòmens meteorològics a la Catalunya central, ja que el 24 de gener passat també es van ajornar tots els partits amb participació d'equips o d'àrbitres de la nostra zona a causa de la neu. Aquell dia, a part del Berguedà i la Cerdanya, ara afectats, també ho van ser el Bages, el Moianès i el Solsonès.
Aquesta decisió provoca que no es juguin una sèrie de partits previstos. Els de categoria més alta són els de Segona Catalana que havien de disputar el Puig-reig contra el Fundació Terrassa, un partit prou important, ja que era el segon contra el primer del grup 4, i que havia de començar a les 16.30 hores. Tampoc no arrencarà el que s'havia d'iniciar a les 18.30 hores entre el Berga i el Sant Quirze.
Afortunadament, la mesura no afecta els equips berguedans de Tercera Catalana, el Sant Salvador de Cercs i l'Avià, ni de Quarta, el Montmajor, l'Olvan, l'Alt Berguedà, el Berga B, el Casserres, el Vilada i l'Avià B, juntament amb el Puigcerdà, de la Cerdanya, ja que han disputat els seus partits aquest dissabte.
De la Segona Divisió femenina, en canvi, sí que afecta el duel que havien de jugar al Nou Estadi del Congost el Manresa i l'Avià. El Montmajor, per contra, ha jugat en dissabte.
