Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa goleja el Can Vidalet i és líder provisional (4-1)
La victòria en una de les millors actuacions de la temporada i la suspensió del partit entre l’Escala i el Badalona dona tres punts de marge als de Sergi Trullàs al capdavant de la classificació
El CE Manresa ha golejat el Can Vidalet al Congost per 4 a 1 i és líder provisional del grup cinquè de Tercera Federació. La victòria en una de les millors actuacions bagenques de la temporada dona tres punts de marge als de Sergi Trullàs al capdavant de la classificació.
La suspensió de l’enfrontament entre el FC l’Escala i el CF Badalona per les fortes ventades suposava una ocasió d’or per al CE Manresa per fer la feina, dormir líder i traslladar tota la pressió a un conjunt badaloní obligat a guanyar per no perdre pistonada en el tram decisiu del curs.
I el CE Manresa no ha tingut cap intenció de deixar-la escapar. De bon començament, ha demostrat ser un equip ple de personalitat que vol ser líder; o, més ben dit, que se sent líder. Un equip que domina i és capaç de sotmetre el rival quan ho considera necessari, que no renuncia al protagonisme i que viu còmode portant les regnes del partit.
Així, tot i rebre una pressió alta i enganxifosa d’un Can Vidalet que s’ha estirat i ha perseguit els manresans fins a l’àrea pròpia, els locals han acceptat el repte i han mogut la pilota amb criteri, sense precipitar-se, en una mostra de conjunt ben treballat i coneixedor de les fortaleses del contrari.
En aquest sentit, en la primera acció ofensiva del partit, el Manresa ha recuperat de pressa la possessió inicial, ha sabut sortir de la teranyina visitant, ha combinat amb qualitat, i, després d’una jugada força llarga que Moha Ezzarfani ha accelerat de cop amb un bon retall i un canvi de joc molt precís, Ayoub ha estat a punt de sorprendre el porter Adri Casado amb un xut des del punt de penal. Li ha sortit massa tou i centrat i Casado ha aturat còmodament.
Ha continuat amb el plantejament inicial el conjunt bagenc i s’ha acostat amb perill a l’àrea visitant diverses vegades. Això no obstant, s’ha vist obligat a reaccionar quan ha patit un cop dur al quart d’hora de joc. El porter Òscar Pulido ha sortit de sota pals i s’ha estirat per provar de refusar una pilota amb els dos braços quan Finot provava de driblar-se’l i enfilar tot sol la porteria per rematar a plaer. Se li ha avançat l’extrem visitant, que ha fet gala de la seva velocitat, i Pulido l’ha fet caure dins l’àrea.
Contra tot pronòstic, el Can Vidalet s’ha avançat al marcador. Ha convertit l’acció el capità Michel Owono. Aleshores, fruit de l’avantatge assolit i també de la facilitat que han tingut els bagencs per desfer-se de la pressió, els conjunt visitant ha endarrerit la posició dels seus futbolistes, s’ha replegat prop de l’àrea pròpia i ha provat de sortir a través de transicions molt ràpides.
Davant d’aquesta situació, el Manresa s’ha passat gairebé un quart d’hora instal·lat prop de l’àrea contraria, movent la pilota de banda a banda i esperant l’ocasió indicada per trobar una última passada decisiva i fer l’empat. Li ha costat un pèl trobar-la, però no tant per acabar la primera part per darrere en el marcador.
Al voltant de la mitja hora, Toni Badia, que ha aprofitat la baixa de Matheus per recuperar la titularitat a la línia defensiva, ha rematat de cap una bona centrada lateral i ha situat l’empat al marcador. Tot i que el resultat encara no feia justícia a allò que s’havia vist sobre la gespa, era un primer pas necessari abans que arribés el segon gol.
En l’última acció de la primera part, Carlos Portero ho ha provat des de fora l’àrea. Potser ho ha fet més perquè tocava que per convicció, però el seu xut s’ha enverinat quan ha colpejat contra un defensor, ha canviat la seva trajectòria i ha acabat per colar-se al fons de la xarxa mentre Casado provava de reaccionar i arribar a refusar-la, sense èxit.
A la segona part, obligat per la inferioritat al marcador i la necessitat de canviar les coses per sortir del Congost amb algun punt a la butxaca, el Can Vidalet ha tornat a la intenció inicial d’estirar-se en la pressió. Però, no ha estat capaç d’accelerar un partit que el Manresa que ha aconseguit adormir en el primer quart d’hora, quan ha preferit protegir-se per salvar l’avantatge a exposar-se i posar en risc el resultat, i que ha sabut rematar en els últims cinc minuts amb dos gols més de Carlos Portero i Momoh.
