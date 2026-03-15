Entrevista | Chema Hernández i Manolo Martínez Entrenador i jugador de l'UCAM Múrcia
«És un premi al treball diari dels nois als centres»
Tècnic i jugador murcians valoren molt positivament que la Copa Campions permeti als jugadors representar els colors del seu equip
També estan aprofitant l’experiència els jugadors de l’UCAM Múrcia, que com en molts d’altres equips participants del torneig presenten un equip que també es podria definir com una selecció de la comunitat autònoma. Chema Hernández, entrenador del conjunt murcià, explica que «és cert que és una mica complex, perquè falta la química d’acumular partits plegats, però també hi ha molta receptivitat i ganes de descobrir-se entre ells». En cap cas de zero, ja que «tots juguen a la lliga interna de la regió i es coneixen».
Manolo Martínez és un d’aquests jugadors que ha tingut l’oportunitat de venir a Manresa a competir representant els colors de l’equip de la seva comunitat. Una il·lusió per partida doble, ja que els representants del club murcià lluïen la samarreta especial de color blau que l’entitat va recuperar com a homenatge a Randy Owens, el primer jugador estatunidenc a jugar amb ells quan s’anomenaven Juver Asociación Deportiva.
El jugador considera que «vestir la samarreta de l’UCAM és un orgull» i deixava anar un objectiu esportiu: «Aviam si guanyem algun partit, que de moment encara no ho hem fet». I el cert és que en el segon partit de la jornada els murcians van derrotar l’Unicaja. El tècnic de l’equip valorava de manera positiva l’existència d’una competició com la Copa Campions, ja que «els permet conèixer què vol dir representar un club professional, i els hi donen molta importància perquè ho veuen per la televisió cada setmana».
En aquest sentit, Hernández apunta que «tots els nois porten temps jugant a bàsquet i ser aquí és un premi al treball que fan cada dia a cadascun dels seus centres. Són la constància i el treball diaris el que els ha portat fins aquí».
L’entrenador del club murcià explica que «els jugadors estan molt emocionats de ser a Manresa» i que és una actitud que coneixen de fa setmanes, ja que «quan els vam oferir la possibilitat d’assistir a aquest projecte, ningú ens va dir que no, tots estaven molt il·lusionats i el cert és que estan gaudint molt de la competició».
