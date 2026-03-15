El Gimnàstic s'endú els tres punts del camp del Joanenc (1-2)
Els manresans són més efectius a les àrees davant un conjunt santjoanenc que fa una bona segona meitat però no està encertat de cara a porteria
El Gimnàstic de Manresa va aconseguir sumar els tres punts en un derbi bagenc davant el Joanenc (2-1) en un partit amb dues parts molt diferenciades però en que el conjunt manresà va ser més efectiu en atac. El filial de l'Andorra puja a la vuitena posició, a quinze punts del descens i a onze de la tercera posició. Els santjoanencs, precisament, marquen el tall del descens, a la tretzena posició, encara a cinc punts de la zona de permanència, que segueix marcant el Cardona.
L'inici de la primera meitat va ser disputada, però, de forma progressiva, el domini de la possessió va anar caient del costat del conjunt manresà. Dani Baquero va fer un parell d'aturades de molt mèrit en ocasions clares del Gimnàstic, mentre que els santjoanencs tenien aproximacions que no aconseguien transformar en xuts a porteria. Al minut 25, Baquero aturava una rematada visitant, picava al pal i Victor Chumachenko caçava la pilota per fer el primer gol del partit. Això va ser un vas d'aigua freda pels locals, que rebien el segon només quatre minuts després. En una jugada molt similar, de nou Baquero treia amb el peu un xut del rival i Chumachenko rebia la pilota al semicercle de l'àrea per fer el segon del partit i el seu doblet particular. Els santjoanencs van provar de fer una passa endavant, però els manresans van mantenir-se forts i no van deixar que els locals poguessin retallar distàncies.
Al segon temps, el Joanenc va créixer i va dominar la possessió davant un Gimnàstic molt sòlid en defensa i que buscava sentenciar el partit al contracop. Malgrat això, els santjoanencs van tenir diverses ocasions de perill i Biel Castilla anotava un gol de cap que el col·legiat anotava per fora de joc. Ja a les acaballes de l'enfrontament, el mateix Castilla provocava un penal i Alex García el transformava per retallar distàncies. Els locals van tenir dos ocasions més, però no van aconseguir convertir-les i el Nàstic va aconseguir endur-se tres punts molt lluitats.
FC JOANENC: Baquero, Bestard, Moratonas, López, Iniesta (Fuentes 75’), Herms (Serra 40’), Castilla, Payeras (Djitte 75’), Serran (Garcia 64’ (Sala 87’)), Cayuela i Vicente.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Boga, Bertran, Fornell, Torras, Domènech, Chumachenko, Lamuela (Hablili 75’), Grifell, Fink, Bravo i Sàbat (Alsina 85’).
ÀRBITRE: Marc Boada, auxiliat per Izan Rueda i Umaru Ceesay,
GOLS: 0-1 Chumachenko min 25, 0-2 Chumachenko min 29, 1-2 Garcia (p) min 83.
