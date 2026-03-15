Entrevista | Berni Rodríguez Ambaixador de l'Unicaja
"Hem tingut la mateixa experiència que nois i noies professionals"
La llegenda de l'entitat malaguenya actua d'ambaixador i membre de cos tècnic del l'equip a la Copa Campions
A part dels jugadors de cadascun dels equips de la Copa Campions, aquest cap de setmana pel parquet del Nou Congost també s’hi van passejar cares conegudes del primer nivell del bàsquet estatal. El que més bagatge té era, sense cap mena de dubte, Berni Rodríguez, que actuava com a membre del cos tècnic i ambaixador de l’equip de l’Unicaja de Màlaga.
L’excapità del conjunt andalús es mostrava molt receptiu a aquesta nova iniciativa que ha impulsat la Fundació ACB: «És una idea genial, estem encantats de portar nois de tota la província, ja que a ells els fa molta il·lusió sortir de casa, viatjar, passar uns dies aquí amb la resta de companys... l’experiència està sent fantàstica».
Tampoc es pot oblidar que «a tots ells els fa molta il·lusió portar la samarreta del seu club», però no és l’única vivència que s’emporten d’aquesta iniciativa: «Ens van fer una presentació oficial al Martín Carpena, hem compartit un dia d’entrenament amb els jugadors d’ACB, l’autobús de l’equip ens va portar fins a l’aeroport... han tingut la mateixa experiència que els nois i noies professionals».
La llegenda de l’entitat malaguenya tampoc va voler passar per alt l’escenari en què competeixen en aquesta segona jornada de la Copa Campions: «El Nou Congost és un pavelló molt de Lliga Endesa i Manresa una ciutat on es respira bàsquet, personalment hi he pogut jugar unes quantes vegades amb un munt d’equips i la veritat és que gaudeixo molt de ser aquí i encara més tenint en compte que és per una iniciativa com la de la Copa Campions».
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís