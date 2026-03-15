Hoquei patins/OK Lliga masculina
L’Igualada Rigat rep un sever correctiu a la pista del Reus Deportiu (5-1)
Una targeta blava al porter Arnau Martínez facilia els dos primers gols de l’equip del Baix Camp i els arlequinats ja no se’n poden refer
Regió7
Una targeta blava rebuda pel porter de l’Igualada Rigat, Arnau Martínez, per una traveta a Joan Salvat, al minut 7 de partit, ha marcat el desenvolupament d’un duel que hauria pogut acostar els arlequinats al lideratge, pels empats del Liceo i del Barça, però que provoca que hagi de mirar enrere, malgrat que el Reus i el Calafell encara són a sis punts.
Els homes de Marc Muntané no s'han aixecat dels dos gols que van caure per la inferioritat de resultes de l’expulsió. Marc Julià i Martí Casas no han deixat passar l’oportunitat de jugar contra tres homes de camp i han situat el 2-0, batent un sobrepassat Ferran Busquets a la porteria.
A sobre, els col·legiats no han concedit gol en una rematada de Roger Bars en què ha semblat que la bola travessava la línia de gol de Viña. Per contra, en un altre minut fatídic, i després d’una amonestació a Marc Muntané, han arribat dos gols seguits més, de Guillem Jansà i de Diego Rojas, que han evidenciat que la festa a la capital del Baix Camp per la victòria europea de dijous, que permet l’equip arribar a la final vuit continental, encara hi continua.
L’Igualada ha intentat a la represa anotar un gol que li donés esperança, però els minuts s'han anat escolant fins al 5-0 de Carles Casas. A poc per al final, Cañadillas va salvar l’honor d’un equip que ha d’oblidar aquest resultat per afrontar, des de divendres, la Copa a Sant Sadurní.
REUS DEPORTIU BRASILIA: Viña, Salvat, Oruste, Julià, Martí Casas -equip inicial- Pol Martínez, Rojas, Carles Casas, Jansà
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Llanes, Pascual, Bars, Cañadillas -equip inicial- Ruano, Roma, Cardil, Carol, Busquets (ps)
ÀRBITRES: Burgos i Garriga
GOLS: 1-0 Julià min 7, 2-0 Martí Casas min 7, 3-0 Jansà min 15, 4-0 Rojas min 16, 5-0 Carles Casas min 40, 5-1 Cañadillas min 47
