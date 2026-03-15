Gimnàstica artística

Laia Font tanca la participació a la prova de la Copa del Món d'Antalya amb un quart i un sisè lloc

La gironellenca de l'Egiba queda a dues dècimes del tercer lloc en terra després del bronze en salt aconseguit dissabte

Laia Font ha aconseguit una medalla i tres llocs més de finalista a Antalya

Laia Font ha aconseguit una medalla i tres llocs més de finalista a Antalya / RFEG

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font ha quedat aquest diumenge a dues dècimes de penjar-se una altra medalla de bronze en la prova de la Copa del Món que s'ha disputat aquests dies a Antalya (Turquia). A Font li han faltat dues dècimes per ascendir al tercer lloc en l'exercici de terra, una posició finalment aconseguida per la croata Antea Sikic Kaucic, i igualar el tercer graó obtingut en el salt dissabte.

En aquesta última jornada, a part d'aquest quart lloc, també ha estat sisena en la barra d'equilibris. En el terra ha estat l'última de competir i, si hagués repetit el 13,100 de la classificatòria, hauria guanyat la plata. Però ha comès una sèrie d'imprecisions que l'han conduïda al quart lloc, molt a prop del podi. L'or ha estat per a la millor gimnasta a Antalya, la russa Liudmila Roshchina, per davant de l'australiana Kate McDonald i de la croata Sikic.

En la barra, Laia Font ha estat una dècima i mitja per sota de la classificació, en què va treure un 12,533. Aquest cop ha fet un 11,366 i ha estat sisena, en una competició guanyada per una altra russa, Milana Kaiumova, per davant de McDonald i d'una altra australiana, Breanna Scott.

