L'equip d'Ampans i La Salle clouen l'experiència a la Copa Campions amb derrota a la final
L'equip que representava el Baxi Manresa ha caigut davant del Bàsquet Girona en una final decidida en els darrers instants de partit
La Copa Campions ha tancat la seva aventura per Manresa amb una segona fase de la competició vibrant que ha servit per a definir l'ordre definitiu de cadascun dels sis equips participants. La final tenia al·licient extra, no només perquè definiria qui havia estat millor, sinó perquè l'equip d'Ampans i La Salle, que representava el Baxi Manresa, hi era present. La victòria s'ha decidit en els darrers segons d'enfrontament, però en aquesta ocasió el partit ha caigut favorable al Bàsquet Girona.
A diferència del que havia succeït en la primera jornada, els sis equips participants només han disputat un partit, el que els enfrontava al conjunt de l'altre grup que havia quedat en la seva mateixa posició a la lligueta. La competició ha començat amb un Casademont Saragossa-Unicaja de Màlaga en què els malaguenys s'han imposat per 29-46.
El duel entre segons, i que servia per escollir qui seria tercer i qui quart se'l decidien els equips que representaven el Coviran Granada i l'UCAM Múrcia. Un partit que s'ha jugat a menys punts 19-25, però on els murcians han sabut resoldre amb una mica més d'encert en els minuts definitius.
La competició l'han tancada l'equip d'Ampans i La Salle, que representaven el Baxi, davant del Bàsquet Girona, que pugnaven per cloure aquesta segona aturada amb ple de victòries. El partit no ha defraudat, i l'emoció s'ha mantingut fins als darrers minuts d'enfrontament. Al final, han estat els gironins qui s'ha endut el triomf per un ajustat 30-35.
