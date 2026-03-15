Futbol/Lliga EA Sports
L'equip se suma a la festa del barcelonisme i derrota amb claredat el Sevilla (5-2)
El Barça es diverteix golejant els andalusos amb una gran actuació de Cancelo, tres gols de Raphinha i el retorn de Gavi.
Ferran Correas
Aquest diumenge ha estat un dia assenyalat per a tot el barcelonisme. El club blaugrana, singular com pocs, ha celebrat eleccions a la presidència del club, una cosa de la qual poden presumir molt pocs clubs del món. La jornada ha estat una festa, amb milers de socis votant a l’Spotify Camp Nou. I a la festa s’hi ha sumat l’equip de Hansi Flick amb una golejada davant el Sevilla just abans del partit de tornada dels vuitens de final de Champions contra el Newcastle.
Feia molts anys que no coincidien la jornada electoral i un partit al Camp Nou. L’última vegada que això havia passat va ser un llunyà 1 d’abril de 1989. Aquell dia va ser de votacions i de Clàssic. El partit, que va acabar amb empat a zero, és recordat pel debut de Romerito a l’equip que entrenava Johan Cruyff. Aquest diumenge, però, li ha anat molt millor a l’equip de Flick, que amb la victòria ha recuperat els quatre punts d’avantatge sobre el Real Madrid a la Lliga.
Flick ha tingut present el cansament acumulat dels seus jugadors en els últims partits i també el duel important contra el Newcastle del pròxim dimecres. Jugadors com Eric, Fermín i Lamine s’han quedat a la banqueta. Altres, com Pedri, han descansat a la segona part amb el marcador molt favorable. I és que el Barça ha deixat el partit gairebé sentenciat a la primera meitat. Gairebé, perquè Joan Garcia ha encaixat un gol, obra d’un lateral que apunta molt bones maneres com Oso, en temps de descompte.
Abans, en els primers 38 minuts, el Barça havia marcat tres gols que podrien haver estat alguns més. Especialment bona ha estat l’actuació de Joao Cancelo. Ha estat encertada la seva arribada en aquest mercat d’hivern perquè no és el primer bon partit que fa el lateral portuguès, protagonista en tres dels gols del partit. Als vuit minuts, internada de Cancelo per l’esquerra i penal sobre el lusità de Sow. Sense Lamine sobre la gespa, Raphinha s’ha encarregat de batre Vlachodimos amb un llançament a l’estil Panenka. El brasiler havia assistit Cancelo en la jugada i tots dos han tornat a ser protagonistes en el segon gol dels de Flick. Nou penal, aquesta vegada per unes mans de Carmona quan Cancelo entrava a l’àrea, i nou gol de Raphinha, ara amb un xut ajustat al pal. A la festa s’hi ha sumat minuts més tard Dani Olmo amb un remat des de la frontal després d’una bona jugada de Marc Bernal, que torna a ser el jugador que va enamorar en els primers partits de la temporada passada abans de la seva greu lesió.
El gol inesperat d’Oso no ha fet canviar els plans de Flick, que ha deixat Pedri al vestidor després dels primers 45 minuts perquè descansés. Confiança cega en els seus jugadors i nou gol poc després d’iniciar-se la segona part. Una altra vegada ha estat Raphinha el golejador. En aquesta ocasió, amb una mica de fortuna, ja que el seu xut ha tocat en Gudelj i ha despistat el porter del Sevilla. Al brasiler li feia falta un partit així, ja que acumulava cinc jornades seguides de Lliga sense veure porteria. Ha estat el tercer hat-trick de Raphinha amb la samarreta blaugrana. Valladolid i Bayern de Múnich, les seves víctimes anteriors.
Amb el partit sentenciat i molts minuts per davant, encara hi ha hagut més festa. Cancelo ha fet un autèntic golàs després d’una jugada individual espectacular, Ronald Araujo, que ha entrat per situar-se al costat d’un Espart que ha debutat com a titular amb un rendiment enorme, ha rebut l’afecte de la reaparaguda Grada d’Animació, i el final ha arribat amb el retorn de Gavi. Ovació espectacular quan ha sortit a escalfar al minut 67 i encara més aplaudiments quan ha entrat al terreny de joc al 82 per acabar el partit com a capità, honor que li ha cedit Araujo.
