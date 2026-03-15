Bàsquet / Lliga Femenina 2

El Manresa CBF ensopega a casa contra l'Ibaizabal, un dels grans de la categoria (57-62)

Les bagenques dominaven de sis punts al tercer quart, però l’Ibaizabal va estar més entonat en els moments clau per acabar enduent-se el duel

Mariona Teixidó entra cap a cistella en el partit contra el Romakuruma / JORDI BIEL

Pol Vilà

El Manresa CBF va patir una ajustada derrota al Nou Congost davant el segon classificat de l’LF2, l’Ibaizabal (57-62), en la jornada posterior a la consecució de la permanència en la seva temporada de debut a la categoria. Les bagenques dominaven de sis punts al final del tercer quart, però un mal darrer període les va condemnar davant unes adversàries molt més entonades.

Des que la pilota va començar a rodar sobre el parquet, la igualtat entre ambdues formacions va ser màxima. Això no obstant, el conjunt dirigit per Marc Rovirosa assumia les primeres diferències favorables que feien presagiar que competirien de tu a tu fins al final contra les basques.

I així va ser. Van enfilar el camí dels vestidors amb una diferència favorable de tres punts que van ampliar a sis un cop transcorreguts els tres primers episodis del matx. Mariona Teixidó, amb 14 punts, i Carla Ortas, amb 10, van ser les jugadores més destacades del quadre manresà. Però en el darrer període va pesar el talent d’un equip més forjat a la competició com l’Ibaizabal, el qual va capgirar el resultat anotant 22 punts.

El pròxim partit del Manresa CBF el portarà a visitar el feu de l’Smartlog Ointxe.

Fitxa tècnica

MANRESA CBF: Ribera 8, Almasque 6, Garcia 3, Teixidó 14, Zafra 2 -cinc inicial- Ortas 10, Beltran 1, Sall 4, Martí 1, Gener 8, Álvarez, Zafra 2

IBAIZABAL: Sarasua 10, A.Iruskieta 1, Vindel 18, Leguina 7, Cuesta 2 -cinc inicial- Vallejo, López 7, U.Iruskieta 2, Díaz, Royale 15, Chass

ÀRBITRES: Alguero i De Gregorio

PARCIALS: 17-14, 33-30, 46-40, 57-62

