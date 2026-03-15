Bàsquet / Lliga Femenina 2
El Manresa CBF ensopega a casa contra l'Ibaizabal, un dels grans de la categoria (57-62)
Les bagenques dominaven de sis punts al tercer quart, però l’Ibaizabal va estar més entonat en els moments clau per acabar enduent-se el duel
El Manresa CBF va patir una ajustada derrota al Nou Congost davant el segon classificat de l’LF2, l’Ibaizabal (57-62), en la jornada posterior a la consecució de la permanència en la seva temporada de debut a la categoria. Les bagenques dominaven de sis punts al final del tercer quart, però un mal darrer període les va condemnar davant unes adversàries molt més entonades.
Des que la pilota va començar a rodar sobre el parquet, la igualtat entre ambdues formacions va ser màxima. Això no obstant, el conjunt dirigit per Marc Rovirosa assumia les primeres diferències favorables que feien presagiar que competirien de tu a tu fins al final contra les basques.
I així va ser. Van enfilar el camí dels vestidors amb una diferència favorable de tres punts que van ampliar a sis un cop transcorreguts els tres primers episodis del matx. Mariona Teixidó, amb 14 punts, i Carla Ortas, amb 10, van ser les jugadores més destacades del quadre manresà. Però en el darrer període va pesar el talent d’un equip més forjat a la competició com l’Ibaizabal, el qual va capgirar el resultat anotant 22 punts.
El pròxim partit del Manresa CBF el portarà a visitar el feu de l’Smartlog Ointxe.
Fitxa tècnica
MANRESA CBF: Ribera 8, Almasque 6, Garcia 3, Teixidó 14, Zafra 2 -cinc inicial- Ortas 10, Beltran 1, Sall 4, Martí 1, Gener 8, Álvarez, Zafra 2
IBAIZABAL: Sarasua 10, A.Iruskieta 1, Vindel 18, Leguina 7, Cuesta 2 -cinc inicial- Vallejo, López 7, U.Iruskieta 2, Díaz, Royale 15, Chass
ÀRBITRES: Alguero i De Gregorio
PARCIALS: 17-14, 33-30, 46-40, 57-62
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa