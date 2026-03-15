Bàsquet/Tercera FEB grup C-A i C-B
Montagut li dona el triomf a un Navàs que té a tocar les fases eliminatòries (73-75)
Els bagencs porten la iniciativa durant el partit, però l'Es Castell sempre fa la goma i aprofita qualsevol errada bagenca
El Tenea-CB Esparreguera perd a Granollers, però en la pròxima jornada tindrà la primera bala per segellar la permanència (79-72)
El Monbus-CB Igualada cau contra el Tibu-ron Castelldefels i surt de les places que donen accés a les fases eliminatòries (69-82)
Una cistella d’Adrià Montagut li va donar la victòria al CB Navàs Viscola a la pista d’un rival directe a la part alta com el CB Es Castell Menorca (73-75). Els bagencs van portar la iniciativa del partit durant gairebé tota la confrontació, però els amfitrions sempre feien la goma i igualaven el marcador en diverses ocasions.
La clau del domini i l’aparent control va ser fruit de l’èxit del pla de partit traçat. Coneixedors que els menorquins anoten una mitjana de més de vuitanta punts per partit, l’objectiu de l’equip dirigit per Isidre Suau era restringir el seu nivell d’anotació per situar-los fora de la seva zona de confort. Per fer-ho, van practicar una defensa agressiva que desgastés els jugadors alts i lents dels adversaris. Tot i que el control del rebot i el domini a la pintura va ser menorquí, el Navàs ho va contrarestar amb un ritme elevat i amb tirs més allunyats des dels 4 o 5 metres dels seus homes alts.
A la represa, la igualtat va ser màxima. L’Es Castell volia posar-se per davant en el marcador, però els navassencs els negaven aquesta possibilitat amb reaccions molt meritòries en pista rival. En aquest context, es va arribar a la batalla dels últims deu minuts amb taules en el marcador.
Amb un 67-73 molt favorable al CB Navàs quan faltaven dos minuts per acabar el partit, les pèrdues i les imprecisions van abocar el partit a un final a cara o creu que Adrià Montagut va tenir la sang freda per decidir amb una cistella de dos punts.
En la pròxima jornada podrien certificar la disputa de les fases eliminatòries si guanyen contra el CB Vic-Universitat de Vic, el seu màxim perseguidor.
Fitxa tècnica
CB ES CASTELL MENORCA: García 18, Corbera 15, Gómez 4, Markovetskyy 5, Hernández 15 -cinc inicial- Andujar, Llufriu 6, Bagur, Taltavull, Gascon, Ndoye 10, Fernández
CB Navàs Viscola: Keita 21, Albà 13, Monés 18, Zhuravlov 4, Montagut 9 -cinc inicial- Fall 7, Saló, Arranz, Planell, Juncadella, Cascales 3 3
ÀRBITRES: Mitjana i Segui
PARCIALS: 18-20, 29-33, 55-55, 73-75
L'Esparreguera perd al feu del CB Granollers
Un mal darrer període va condemnar el Tenea-CB Esparreguera al feu del CB Granollers (79-72) en el partit corresponent a la jornada 22 del grup C-B de Tercera FEB. Els del Baix Nord van arrencar molt forts, superant el seu adversari durant els primers trenta minuts de la confrontació. En el tram final, però, els vallesans van aprofitar una desconnexió dels visitants per capgirar el marcador i acabar-se imposant. Malgrat la nova desfeta de la formació dirigida per Marc Raventós, en la pròxima jornada podrien certificar de manera definitiva la permanència si superen el Sandá Electroclima-BC Tecla Sala a casa, ja que llavors els traurien 4 victòries de diferència a tres partits per acabar la fase regular de la lliga.
Fitxa tècnica
CB GRANOLLERS CONTIGOAHORRO: Salmeron 6, Murciano 2, Viñallonga 5, Maspons, Toure 3 -cinc inicial- Martín 6, Homs 7, Heras 26, Torné, Juarez 24
TENEA-CB ESPARREGUERA: Martín 3, Almirall 12, Roy 5, Segarra 14, Esteves-Garcia 8 -cinc inicial- Rosado, Barquets 18, Sellarès, Bardés, Solé 2, Campaña 5, Romeo 5
ÀRBITRES: Arias i Tauler
PARCIALS: 8-18, 32-36, 56-61, 79-72
El CB Igualada també cau, contra un rival directe a la part alta
El Monbus-CB Igualada va patir una clara derrota a casa davant el Tibu-Ron Castelldefels (69-82) que el situa fora de moment de les quatre primeres places que garanteixen la disputa de les fases eliminatòries de la conferència C. Els homes dirigits per Víctor Belenguer no van estar a l’altura dels seus adversaris a partir del segon període. Els visitants van assumir una iniciativa en el marcador que van ampliar a la represa de manera definitiva. En l’últim període, els del Baix Llobregat van gestionar la renda superior als deu punts que havien obtingut durant el tercer quart. En la pròxima jornada miraran de refer-se en la difícil visita al feu del Sandá CB L’Hospitalet.
Fitxa tècnica
MONBUS-CB IGUALADA: Sala 5, Benito 8, Fons 7, Cumelles 10, Quintana 9 -cinc inicial- Bernadí 13, Enrich, Latorre, Tejero 9, Marimon, Marbà, Aliaga 8
TIBU-RON CASTELLDEFELS: Saiz 11, Tugores 9, Vicente 7, Cruz 19, M.Mañes 7 -cinc inicial- Serrataco 7, Gassama 9, Mulio 2, Arnal, E.Mañes 11, Lozano
ÀRBITRES: Ruiz i Poti
PARCIALS: 21-20, 35-41, 51-64, 69-82
