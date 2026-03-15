La Pirinaica s'imposa en un derbi vibrant contra el Cardona (2-1)
Els cardonins lluiten fins al final per aconseguir puntuar però els de la Mion es fan forts a casa i segueixen en la lluita per la promoció d'ascens
La Pirinaica es va emportar un dels dos derbis bagencs del cap de setmana després de vèncer el Cardona (2-1) en un partit vibrant en què els manresans van ser més efectius en els instants finals. Els de la Mion pugen a la cinquena posició, a només cinc punts de l'Igualada, tercer classificat. Els cardonins, en canvi, segueixen dotzens a la classificació, marcant el tall de la permanència, a cinc punts del Joanenc, que és tretzè.
L'inici del partit ha sigut de clar domini del conjunt local. L'equip de Romans Carrillo tenia la possessió i també gaudien de diverses ocasions de gol. Al minut 20, Eric López penjava una falta lateral a l'àrea i José Samper la controlava i, amb un fort xut, anotava el primer gol del partit. Els manresans no deixaven d'insistir davant un Cardona que defensava bé, però que li costava arribar a la porteria rival. Joan Rovira evitava un nou gol dels manresans aturant una acció ofensiva de Max Morell, i després es lluïa en un llançament de falta de Roger Alsina. Els minuts abans del descans van ser més igualats i en una de les darreres jugades del primer temps, d'Aniol Serra que no aconseguia trobar porteria.
La segona meitat, en canvi, va permetre al Cardona entrar al partit davant una Pirinaica que no acabava de trobar el mateix bon nivell que a la primera part, ja que no tenien la mateixa facilitat per trobar espais i generar perill. Els cardonins començaven a tenir bones aproximacions de perill per les bandes i en transicions. A vint minuts pel final, després d'un llançament de banda, Rafel Pérez es quedava amb la pilota després de diversos rebots i anotava el gol de l'empat. Els de la Mion van respondre reaccionant en atac i van tenir alguna ocasió de perill, però no va ser fins al minut 87 quan, en una pilota centrada a l'àrea, Morell la pentinava i li arribava a Joan Altimira, que la rematava a porteria per fer el definitiu 2-1. Els cardonins van llançar-se a l'atac a la recerca de l'empat, però els manresans es van tancar bé en defensa i van protegir els tres punts perquè es quedessin a la Mion.
FC PIRINAICA: Del Río, De Verdonces, Nocete, Morell, Cañete, López, Bojang, Santiago, Alsina, Samper i Djibo.
CF CARDONA: Rovira, A. Lorca, Guijarro, Serra, Palomo, Ratera, Segura, Pérez, Serra, Roldán i Viladomat.
ÀRBITRE: Mohamed Akhazzan, auxiliat per Edgar Rodríguez i Hicham Bari.
GOLS: 1-0 Samper min 20, 1-1 Pérez min 69, 2-1 Altimira min 87.
