El Puig-reig cau en un partit boig i ple de gols davant del líder (4-6)
El Fundació Terrassa s’imposa en un partit entre els dos equips capdavanters marcat pel fort vent i sense control per part de cap equip
El Puig-reig va caure a casa davant el líder, el Fundació Terrassa, en un partit boig, marcat pel fort vent i per la gran quantitat de gols (4-6). Els puig-regencs perden l'oportunitat d'assaltar el lideratge i ja estan a sis punts dels egarencs, que donen un cop sobre la taula en la lluita pel campionat i, per tant, per l'ascens directe.
L'inici del partit va ser frenètic, com si els dos equips anessin perdent, bolcats a l'atac. En una transició ràpida, als dos minuts del partit, els egarencs s’avançaven mitjançant Daniel Gonzalo. Els puig-regencs contestaven immediatament. Després d’un parell d’aproximacions, al minut set, Marc Balmes rematava amb el cap un córner i feia l’empat. I només dos minuts després, Adrià Balaguer caçava una altra rematada de Balmes a la sortida d'un córner per enfonsar-la a la xarxa. Ja al minut 20, un nou llançament de córner significava l'enèsima rematada del capità puig-regenc, en aquest cas amb el peu, que feia el seu doblet particular i posava l'1-3 al marcador. Però a la seguent jugada, els egarencs retallaven distàncies amb un gol des de fora l’àrea de Daniel Vallejo. Els minuts següents van ser frenètics i sense control. El Fundació Terrassa va acabar la primera meitat amb domini, i va fer el 3-3 amb una nova transició culminada per Xavi Álvarez. També van enviar un remat al travesser després d’una gran aturada de Lluc Guiteras.
L'inici de la segona meitat va ser tensa però sense l'intens ritme golejador del primer temps. El Puig-reig va estar menys precís i els vallesans van dominar més la pilota. Abans de l'hora de joc, aprofitant en una jugada d’estratègia, el Fundació Terrassa feia el quart, obra de Pau Santanach. Quan pitjor estaven els puig-regencs, una centrada de Pep Soler la rematava en pròpia un jugador egarenc i tornava a empatar el partit. El Fundació Terrassa responia amb un xut de Santanach de falta que s’estavellava al travesser. Els egarencs dominaven les ocasions i, a pilota aturada, Mikel Lacárcel feia el cinquè a deu minuts pel final. Ja amb el Puig-reig bolcat a l’atac, un contracop culminat per Joan Martín acabava amb el 4-6. El Puig-reig reaccionava amb una acció en què el rebuig del defensa egarenc acabava al travesser, però no van aconseguir retallar més les distàncies i van acabar deixant-se els tres punts.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Prat (P. Soler 46’), Balmes, Fernandez (A. Pons 62’), Claret, M. Soler, Rovira (Domínguez 46’), Ndao (Santasusagna 62’), Dueñas, Balagué (Guerrero 54’) i Marsiñach (B. Pons 83’).
FUNDACIÓ TERRASSA: Cañizares, Gomez, Alvarez, Vallejo (Juárez 67’), Sanchez (Martín 54’), Santanach, Canet, Ramon (Páez 54’), Lacárcel, Díaz (Cortejosa 89’) i Gonzalo (El Benhiti 73’).
ÀRBITRE: Martín González, auxiliat per Kyrylo Berezka i David Cobeña.
GOLS: 0-1 Gonzalo min 2, 1-1 Balmes min 7, 2-1 Balagué min 10, 3-1 Balmes min 21, 3-2 Vallejo min 22, 3-3 Alvarez min 43, 3-4 Santanach min 56, 4-4 Gomez (pp) min 61, 4-5 Lacárcel min 81, 4-6 Martín min 85.
