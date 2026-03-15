Bàsquet/Super Copa Masculina/Femenina/Copa Catalunya Femenina
Victòria clau del CB Artés contra l'UE Montgat en la lluita pel lideratge (67-62)
L’equip que dirigeix Oriol Sensat passa pàgina de la desfeta contra el CB Ipsi i aguanta el pols al Samà Vilanova amb un partit menys
El CB Martorell firma un primer quart d'escàndol i esclafa el Ramon CB Salt (90-59)
El CB Igualada es refà de l'última derrota i apallisa l'UB Llefià (34-85)
L’ASFE manté l’esperança de la permanència amb una victòria de caràcter contra el CB Valls (59-57)
El CB Artés va obtenir una transcendental victòria a casa davant l’UE Montgat (67-62) que li permet passar pàgina de l’última derrota contra el CB Ipsi i mantenir el pols al capdavant de la classificació amb La Parròquia-Olaria Esports- Samà Vilanova SAM (els bagencs encara tenen un partit pendent).
El pla de partit, però, no va començar segons els interessos que tenien al cap Oriol Sensat i els seus jugadors, que era mantenir l’adversari en uns guarismes baixos. En el segon quart, els artesencs van millorar les seves prestacions defensives i en atac van ser capaços de moure la pilota amb eficàcia per trobar els homes alliberats. Tanmateix, els seus percentatges tampoc van ser massa elevats.
A la represa, el matx es va estabilitzar. El CB Artés portava la iniciativa, però amb el Montgat - que té a les seves files el germà de Ferran Bassas, Pol Bassas- a l’aguait per situar-se al davant aprofitant problemes de balanç defensiu dels locals.
En el tram final, els bagencs van ser més sòlids, evitant errades que propiciessin la remuntada dels visitants i segellant un vital triomf que dona confiança abans d’afrontar la visita al feu del cuer, el CB Alpicat, i de recuperar el partit ajornat contra el Club Bàsquet Santfeliuenc.
Fitxa tècnica
CB ARTÉS: F.Mas 12, Roqueta 12, Sakai 12, Guitart 7, Pujolreu 10 -cinc inicial- Oliinychenko, Cuñé, Soler, E.Mas 5, Brià, Portella 3, Orrit 6
UE MONTGAT: Aguado 10, Oleart 2, Martí 5, Bassas 11, Palau 4 -cinc inicial- Sosa, Sánchez 2, Balague 2, Traver 11, Rodríguez, Sánchez 15
ÀRBITRES: Berasaluce i Sapiña
PARCIALS: 21-24, 33-30, 49-47, 67-62
El CB Martorell aixafa el Ramon CB Salt
El CB Martorell va superar còmodament a casa el Ramon Soler CB Salt (90-59), un equip immers en una crisi de resultats. Els jugadors entrenats per Andrés Joya van esborrar del partit els seus rivals amb un primer quart d’escàndol en atac i en defensa. A partir del segon quart, el ritme anotador ja va baixar, situant-se en unes xifres més habituals. La represa pràcticament va ser un pur tràmit per als del Baix Nord, que, tanmateix, la van afrontar amb la mateixa serietat tenint en compte la importància del duel. D’aquesta manera, els martorellencs van sumar el desè triomf del curs i tenen dos partits de marge sobre els equips que marquen el descens.
Fitxa tècnica
CB MARTORELL: V.Díaz 6, Cáceres 8, Corral 6, Corominas 21, Bascuñana 2 -cinc inicial- A.Díaz 8, Joya 12, Ribas 2, Peláez, Cejas 2, Yeste 7, Ortiz 16
RAMON SOLER CB SALT: Masgrau, Romans 9, Jurado 2, Coll 2, Sánchez 15 -cinc inicial-Castilla, Samuel 8, Riu 10, Soler 1, Paisan, Krubally 12, Gallart
ÀRBITRES: Canle i Fernández
PARCIALS: 33-8, 56-21, 76-42, 90-59
El CB Igualada atropella el cuer UB Llefià
El CB Igualada es va refer de la passada derrota contra el Loquillo Femení Sant Adrià amb una supèrbia victòria davant un dels equips cuers de Super Copa Femenina, l’UB Llefià-JJ Finques Badalona (34-85). Des del salt inicial, les jugadores dirigides per Joan Albert Cuadrat van demostrar la seva superioritat imposant un ritme inabastable per a les adversàries. Ben aviat el partit va quedar resolt, destacant l’actuació per sobre del doble dígit de Compte, Soler, Tajahuerce, Roqué i Blanco. En la pròxima jornada rebran el TGN Bàsquet, una altra de les formacions instal·lada a la cua de la classificació per mantenir-se a la part alta, afrontar amb bones sensacions l’aturada de Setmana Santa i mantenir vives les opcions al segon lloc que dona accés a les fases d’ascens.
Fitxa tècnica
UB LLEFIÀ-JJ FINQUES BADALONA: Cortés 2, Molas 5, Alarcón 3, L.Casado, López 2 -cinc inicial- S.Casado 5, Ferrer 5, De la Fuente 2, Cuadrado 2, Barrau 6, Rams 1, Serrano 1
CB IGUALADA: Compte 15, Vidal 5, Soler 18, Tajahuerce 13, Roqué 10 -cinc inicial- Blanco 13, Graells 2, Díaz 5, Nieto 4
ÀRBITRES: Osorio i Riera
PARCIALS: 12-26, 22-40, 30-65, 34-85
L'ASFE venç el CB Valls i lluitarà fins al final per la salvació
Fins que les matemàtiques diguin el contrari lluitaran amb dents i ungles per assolir la permanència. Aquest va ser el missatge que va transmetre el Petropintó ASFE en la victòria de caràcter i orgull que van obtenir davant el CB Valls Dic (59-57), formació que milita a la part alta de la lliga. Les bagenques van tallar, així, una mala ratxa de dotze jornades seguides sense guanyar -des del novembre- per sumar el quart triomf i seguir creient en l’anhelada salvació. Quan falten sis jornades pel cap baix, l’equip de Sergi Hormigo hauria de guanyar un mínim de quatre partits i esperar que el Sant Gervasi, l’entitat que marca el llindar de la permanència, amb tres victòries per sobre seu i contra qui encara s’han d’enfrontar a la segona volta, perdi la majoria dels seus compromisos.
La clau de la victòria contra el CB Valls va ser el brillant segon període que van firmar les santfruitosenques. L’encert de Colldeforn va revolucionar l’ASFE, qui jugava millor, fent circular bé la pilota i trobant les jugadores en bones posicions per anotar.
En el tercer període van arribar a assolir una renda superior als vint punts, però les del Baix Camp, molt més intenses, van establir variants tàctiques que van col·lapsar les bagenques, les quals van haver de suar per tancar el partit.
Fitxa tècnica
PETROPINTÓ ASFE: Fornells 4, Salas 2, M.López 4, Colldeforn 20, Rodríguez 2, Momotiuk 14 -cinc inicial- Morros 4, A.López 2, Puig 3, Clarà 3, Franch, Albàs 1
CB VALLS DIC: Garcia 1, Vega 7, Ciurana 9, Calafell 4, Maeztu 17 -cinc inicial- Barreira 2, Vilamajor, Ral 17, López, Galofre, Fernández
ÀRBITRES: Aguilera i Iglesias
PARCIALS: 16-18, 41-24, 49-36, 59-57